擴大自由行｜西安青島赴港澳個人簽註5分鐘辦好　內地網民點睇？

個人遊計劃（俗稱「自由行」）今日（6日）起擴展至西安和青島，香港旅遊業界料五一黃金周可反映到新增自由行城市的效應。據青島旅行社透露，有關「個人旅遊簽註」已縮短至申請當日就能批出，今日傍晚就有「個人遊」旅客將抵達香港。



旅行社介紹，市民只要在出入境辦理一體機上可自助辦理「個人旅遊簽註」（G簽），不需要網上預約，只要攜帶證件按照流程、拍照，等候約5分鐘就可以「出證」，辦理便捷。



不過相較於香港業界對於「擴大自由行」的期待，許多內地網民則是好奇「西安青島2017年後早就可以自由行了，為何現在才說開放？」。據了解，關鍵在於2017年8月後不少西安、青島旅客已經透過「團隊旅遊簽註」（L簽）來港自由行了，「個人旅遊簽註」的放寬只是旅客來港過程更加便捷而已。



L簽證件上列明持證人須隨團出入境，但現時持L簽居民毋須隨團便可訪港。（視覺中國）

「L簽」2017年開始已變自由行

《香港01》2018年曾以「內地改團隊旅遊「L簽」政策一年 變相自由行通全國 港府不知情」為題報道，「自由行」旅遊政策自2003年推行，49個內地城市居民毋須參加旅行團、只需申請個人遊簽註（G簽）就可來港，而其餘數百的非自由行城市居民則需辦理俗稱「L簽」的團隊旅遊簽註。若持「L簽」的旅客欲來港自由行，均要到深圳關口旅行社「報團」，由職員帶同「送關紙」陪同過關。

不過，這項政策在2017年8月已經改變，持「L簽」的旅客，可以從深圳口岸，或內地各大機場直接來港，變相與自由行無異。

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《香港01》記者亦曾於羅湖口岸至少向其他五間旅行社查詢，他們均同樣表示持「L簽證」旅客可自行直接通關，毋須職員「送關」，更有旅行社職員認為「L簽證」，已與自由行無異。

《新京報》2017年8月就曾報道，持「L簽」旅客毋須「送關紙」就能直接通過北京機場邊檢，直飛來港，更向北京出入境邊防檢查總站證實事件，其他內地傳媒亦跟進，報道不同地方機場，持「L簽」可直飛香港。

「自由行」旅遊政策自2003年推行，49個內地城市居民毋須參加旅行團就可來港，非自由行城市居民則需辦理俗稱「L簽」的團隊旅遊簽註，今年3月6日開始，西安和青島加入「自由行」旅行政策，51個內地城市居民可以通過「個人旅遊簽註」來港。



也正因此，相較於香港旅遊業界對於新增西安和青島居民自由行的期盼，內地網民則是對「原來還有城市居民無法到香港自由行感到訝異」，關鍵在於「L簽證」，實際過關已與自由行無異。

值得一提的是，在香港特首李家超微博發布的【感謝中央新增兩個內地赴港澳「個人遊」城市】一文下方，不少內地網民則留言要求取消港澳通行證，或恢復深圳戶口一簽多行，亦有網民認為，香港旅遊資源有限，與其只關注振興旅遊，更應該發揮自身優勢：「香港可以直通外網，英語環境，全球排名靠前大學，中央大力支援等優勢，整些國內沒法整的，比如金融中心，外資晶片製造，全球研發創新中心等。」