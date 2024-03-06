擴大自由行｜青島10旅客即辦簽注來港　美食KOL：馬上去逛吃喝

西安及青島今日（6日）起納入為港澳個人遊城市，首批旅客已於今日分別抵達香港機場。當中一位是青島擁有百萬粉絲的美食KOL白素素，她曾三次來港旅遊，得悉該市居居納入自由行後，即「趕上第一波熱浪」，立即申請簽注來港，今早僅花3分鐘便完成手續。



白素素計劃逗留五日，將品嘗平民至尖端美食，以及光顧米芝蓮餐廳，她並感到急不及待，笑說：「到酒店以後馬上殺出去逛吃逛喝。」



+ 4

青島政協陸瀚民：五一黃金周才確實反映受歡迎程度

旅發局及青島同鄉會會，安排十多名代表到機場迎接首批青島自由行旅客，並致送紀念。 立法會議員、青島政協常委陸瀚民表示，以往青島來港的旅客主要是跟團或商務性質，自由行對他們來說是新鮮，預計到五一黃金周，才確實反映放寬自由行的受歡迎程度。

陸瀚民表示，該批旅客今早在開放簽注後立即申請，只花約一小時便成功領取，形容為「新鮮滾熱辣」。據他了解，青島當局辦理手續的時間算快捷，所以旅客已買定機票。他指過去青島旅客訪港需要跟團，往往需要數天時間辦理簽證，否則就要靠招商、參加展覽的商務簽證來港，故今次開放自由行，就可令旅客個人遊更加便利。

陸瀚民感謝國泰航空的安排，「由細機變大機」，並期待業界推出更多旅遊產品，例如推出套票等。他強調，一程多站為未來的大趨勢，建議政府以適當的「銀彈攻勢」搶更多旅客來港。

他亦建議，未來當局或者可考慮提供一程多站，讓旅客可以順道到深圳、澳門，甚至參考澳門向來港旅客派發免費船票的舉措，迎合一程多站的大趨勢，在「有限米煮有限飯」的情況下，仍可「搶多啲客」。他透露下星期旅發局會到青島宣傳，期望當局可以安排酒店業界到當地宣傳，並加推旅遊套票，讓首次來港的旅客可有完滿體驗。

美食KOL白素素：到酒店以後馬上殺出去逛吃逛喝

青島擁有百萬粉絲的美食KOL白素素曾三次來港旅遊，她在機場大讚香港為美食天堂、購物天堂及國際金融中心，對年輕人具有吸引力。她表示得悉青島納入自由行後，即「趕上第一波熱浪」，立即申請簽注來港，今早僅花3分鐘便完成手續，相比櫃檯節省不少時間，「體驗快速通關，感覺非常好。」

白素素將在香港逗留五日，期間將到油麻地廟街、博物館等景點，並品嘗平民至尖端美食，以及光顧米芝蓮餐廳，並拍攝影片在其頻道分享。她感到急不及待，笑說：「到酒店以後馬上殺出去逛吃逛喝。」

楊潤雄下周到西安青島推介香港旅遊：力不到不為財

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在Facebook撰文，表示熱烈歡迎西安市和青島市的市民以個人遊來港旅遊，他今日就專程去到機場視察，確保有關單位如旅發局，均準備就緒迎接貴客。

他感謝中央政府進一步擴展自由行計劃適用城市至西安及青島，他將於下星期親赴西安和青島推介香港旅遊，與當地領導和業界見面交談，積極促進旅遊業的發展，「力不到不為財！」

旅發局向旅客送上餐飲消費券

旅發局位於機場的旅客諮詢中心，寫上歡迎字句，熱烈歡迎首批來自青島的「個人遊」旅客，旅發局同時向旅客送上心意禮包，禮品包括：旅發局「香港夜饗樂」餐飲消費券、Hello Hong Kong 主題八達通卡、小食禮盒、美妝禮品包和運動冰巾。