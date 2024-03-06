擴大自由行｜西安、青島今起納入計劃　酒店業料本月下旬初見效應

個人遊計劃（俗稱「自由行」）今日（6日）起擴展至西安和青島，香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰今早在電台節目表示，措施對香港酒店旅遊業有幫助，又稱無需等到長假期，預計本中下旬便會有更多西安和青島旅客來港，料他們會逗留2至3天。張琪騰又指，港府計劃未來每月都舉行煙火及無人機表演，可吸引更多遊客，帶動本地消費及餐飲業，而3月非假期日酒店房預訂數量亦已較2月多數個百分點。



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3月非假日酒店房預訂量較2月多數個百分點

張琪騰今早在港台節目《千禧年代》認為擴大自由行措施會對香港酒店旅遊業、餐飲及零售各方面均有幫助。他又表示，如不計算農曆新年假期，目前3月酒店房間預訂的情況相比2月，在非假期時間的訂房數量較多一些，住房比率多出數個百分比。至於訂房旅客來自哪裡，他稱由於現時了很多旅客透過網上平台預訂酒店，只有在其入住酒店登記才知道。

1香港中旅維景國際酒店董事張琪騰指出，業界普遍支持計劃，但疫情長達三年，在復常後會希望做旅客生意。（資料圖片）

與網上平台加強合作宣傳

他又稱，酒店房價錢不會有太大變化，例如4星酒店房間維持在六、七百元一晚左右。他預計，由於西安、青島距離香港較遠，預計該地旅客會在香港逗留兩至三晚。宣傳方面，他稱未有去到當地推廣酒店，因其酒店品牌為不少內地人認識，但有與網上平台在宣傳方面加強合作，支付其宣傳費，讓人們在平台更易在首頁搜尋到香港酒店資訊。

旅客更傾向自由行 料五一假期更多人訪港

他表示，疫情後旅游生態出現變化，例如旅行團減少，以由於人們可透過在網上平台預訂酒店、購票方便，故更多人傾向自由行。他透露為提升旅遊接待能力，近一兩年投資興建新酒店，其中一間位於紅勘，預計今年投入服務以提升酒店房間供應量。就興建新酒店人手問題，他亦表示申請輸入外勞計劃，但提供住宿方面的困難較大，難以覓得合適地方，期望政府有多些支援。

他預料新措施下，未來逢內地假期如五一長假期，會有更多內地遊客訪港，包括來自西安及青島的旅客，並表示在淡季期間會提供多些活動給旅客，又提及政府計劃每個月舉行煙火及無人機表演，相信令遊客有更多不同體驗。