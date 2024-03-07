擴大自由行｜青島首批旅客首餐到尖沙咀吃點心　雨中睇夜景打卡

西安及青島周三（6日）起納入為港澳個人遊城市，首批青島自由行旅客於傍晚抵達機場，其後在同鄉會的安排下，到尖沙咀一間標榜米芝蓮星級大廚主理的點心店吃晚餐，一行數人只花約半小時便將點心一掃而空，其後再到尖沙咀欣賞維港夜景。



有百萬粉絲的美食KOL白素素便對首頓晚餐感到滿意，評價為「中等以上」的8分，她認為燒賣最美味。她說平日在飯後會到青島的海邊散步，但感嘆景色不如香港美麗，「當然青島夜景沒有維港的絢爛。」



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離開機場立即到尖沙咀晚膳 約半小時掃清點心

首批青島自由行旅客離開機場後，馬不停蹄到尖沙咀一間標榜米芝蓮星級大廚主理的點心店進膳。同鄉會安排了多款點心招待，包括必不可少的燒賣及蝦餃，亦有春卷、紅米腸、馬拉糕、菠菜餃等。雖然香港的口味偏向清淡，但記者在旁只見他們吃不停，大讚美味，只花約半小時便將桌上的點心一掃而空。

美食KOL留肚吃宵夜 評價8分獨愛燒賣香味

百萬網紅白素素準備燈光等器材，邊品嚐點心邊拍攝影片。她表示近年粵菜風靡全球，甚至攻進青島，因此早已品嚐不少點心。雖然美食經驗非常豐富，但她對抵港的首頓晚餐感到滿意，評價為「中等以上」的8分，當中又以燒賣最為好味，指菇菌配上鮮蝦的配搭突出香味。

白素素每道點心只淺嚐即止。問到是否有宵夜的計劃，她表示之前來港旅遊沒未曾到廟街，因此需要預留更多「戰鬥力」，「對呀，要保持克制，不要一下子把自己吃撐，因為一會要去廟街尋找更多的小吃。」

港式腸粉及燒賣受北方人歡迎

從事廣告設計的安先生，今次來港目的主要為探親。他的弟弟正旅居在香港工作，亦在晚上陪伴兄長一同進膳，他盛讚該店的點心新鮮及地道，形容為「味蕾的盛宴」，又指香港的腸粉及燒賣在北方較受歡迎，會推薦予親朋好友。「滿分十分的話我會給一千分！」

「細」安先生表示，接下來數日將陪伴兄長到中上環一帶，感受「老香港」及欣賞建築物，亦會到港產片常見的街道打卡拍照，亦可能帶他感受香港的喝酒文化。他讚揚香港是特別美麗的城市，相信開放自由行可吸引更多青島旅客來港。

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飯後到海邊散步︰青島夜景沒有維港的絢爛

吃飽滿足後，青島一眾旅客步行到尖沙咀海濱欣賞維港景色。惟天公不造美，半路開始下起微微細雨，雨勢並逐漸頗大，他們舉起手機自拍數張相片便決定回酒店下榻，首日行程就此結束。白素素表示，平日在飯後亦會到青島的海邊散步，認為可放鬆心情及融入城市的氛圍，因此每次來港亦會到海邊感受一番，「當然青島夜景沒有維港的絢爛。」