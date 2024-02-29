港鐵市區三綫延誤　張欣宇料兩事故觸發故障　港鐵隔一小時才公布

港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫今早（29日）7時許有乘客反映出現延誤，事隔至少1時後，港鐵公布約早上約8時半，因信號系統運作不暢順，三綫列車或會延誤。



曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇表示，據其了解上午發生兩宗事故，包括系統控制中心信號系統失靈，未能在中心調度須轉用車站備用系統；以及港島綫供電故障，因而造成列車延誤。



他批評港鐵公布資訊過慢，解釋原因僅一句帶過、透明度不足，又指港鐵之前更新信號系統失敗導致大延期，現行SACEM系統已「步入晚年」，要求港鐵定期向立法會交代換新系統進度。



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今早7時許繁忙時間，各大社交平台陸續有市民發文指港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫列車「脫班」，上班嚴重受影響，但現場未有任何廣播告之原因，車站資訊顯示屏也無相關告示，甚至港鐵MTR Mobile也無做任何解釋。

市民上午7時反映故障 1小時後APP推送通知

至較後時間，MTR Mobile才推送在早上8時25分，荃灣綫及觀塘綫延誤消息；港鐵8時38分向傳媒發布因信號系統運作不暢順，三條市區綫列車或會延誤。換言之，由最早有市民在網上反映，到港鐵公布有延誤，至少相隔1個小時。

港鐵手機應用程式MTR Mobile，8時25分才推送延誤情況。

張欣宇促港鐵提升車務資訊透明度

立法會議員張欣宇批評港鐵公布太遲，重申港鐵車務資訊須提升透明度「講緊大概咩事、影響幾多班次、幾多客，港鐵一直唔肯講！」他指港鐵每次處理事故時，將知情權、發放資訊排在優先度較低的次序，對推動公共交通有效監管不利。

張欣宇指出，今次出事的市區三綫使用近乎相同的信號系統，故系統出現整體性故障時，該三綫最易受影響，形同2018年發生的「四綫齊冧」事故，當時觀塘綫、荃灣綫、港島綫及將軍澳綫失去自動運作，癱瘓近6個小時。

立法會議員張欣宇。（資料圖片/廖雁雄攝）

估計控制中心信號失靈及港島綫供電出問題

張又說，據其了解，今早發生兩宗故障導致三綫延誤，首先是港鐵車務控制中心信號系統失靈，中心無法做車務調度，須轉用車站後備信號系統，但過程涉及將中心的控制權交予車站系統，甚至控制中心人員或要到車站操作，當中的人手操作、驗證等，造成一定延誤，繁忙時間影響更嚴重。

他續稱，第二宗故障是港島綫供電系統出現問題，有列車車廂烏燈黑火、冷氣停止，須啟用後備電池繼續運作，也造成一定程度的延誤。

港鐵早於2015年敲定更換新信號系統，但2019年在荃灣綫中環站測試時出現列車相撞嚴重意外，須「由零開始」重新計劃，並沿用現時的SACEM系統。張欣宇表示，舊系統大多屬機械式，而非電腦或電子控制系統，SACEM系統已高負荷運作數十年，屬「步入晚年」，料不同類型故障會陸續有來。

2019年3月18日，兩列荃灣線列車相撞



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要求交代新系統更換進度時間表

港鐵早前宣布放棄更換整個系統，改採用承辦商「核心標準產品及配置」、即升級現有系統作為更新方案，料最快荃灣綫可在2025至2026年投入服務，之後陸續在港島綫、觀塘綫及將軍綫更換，整體工程2028至2029年完成。

張欣宇要求港鐵更詳細交代新系統更換進度時間表、安裝及試車情況，定期向立法會鐵路事宜小組及政府匯報，方便議會監察工程進度。