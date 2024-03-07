話劇團教育中心開幕　活化120年歷史建築　提供場地推廣戲劇藝術

活化後的香港話劇團教育中心今（7日）開幕，其前身為具殖民地建築特色的私人住宅，後改建成九龍英童學校和賈梅士學校，建築物有超過120年歷史，是二級歷史建築。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，期望教育中心提供設施和場地，供話劇團舉辦更多戲劇課程和體驗活動，讓社會大眾有機會接觸戲劇藝術，培養他們的興趣。



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香港話劇團理事會主席蕭楚基在致辭時表示，教育中心的成立可為市民提供多元戲劇教育空間，以發展更多社區外展教育活動，如即將推行的全新音樂劇課程，他冀望教育中心可成為鬧市中的戲劇綠洲，將藝術融入社區。

活化就有校舍 融合歷史古蹟保育和現代建築需要

發展局副局長林智文指出，發展局自2019年推出10億元的資助計劃，支援非政府機構使用未有發展計劃的政府用地，或空置校舍，作非牟利社區用途；現在已批出近5.9億元發展29個項目，話劇團教育中心是其中之一，他期望次活化項目可結合歷史文物保育和現代建築需要，如在建築物加入無障礙設施及環保元素，推廣文物保育和藝術發展。

活化項目注重環保和鄰里共融要素

建築師葉頌文表示，是次活化項目運用了3大環保元素：節能減碳、轉廢為材及鄰里共融。他舉例建築物的窗戶有中空玻璃，可透光、隔熱同隔聲，即使話劇排練聲響再大，也不怕影響隔離鄰舍；而樓梯的天窗採用新技術：空氣淨化透光太陽能板，可引入日光，減少電燈的使用。

此外，學校以前留下的5米長鏡子亦有保留在新設計的排練室，環保地使用就有物料；最後，今次建築物的周圍加設更多無障礙通道，如升降機等，將可惠及附近居民。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄形容，這次活化「賦予新使命畀賈梅士學校」，能提供更多設施和場地作戲劇之用，推動香港成為中外文化藝術交流中心。他期望，新的教育中心能夠提供更多設施和場地，供話劇團舉辦更多戲劇課程和體驗活動，讓社會大眾有機會接觸戲劇藝術，培養他們的興趣，以拓展觀眾群，為話劇團和本地文化藝術及創意產業創造更廣闊的發展空間。他在活動後沒回應傳媒提問便離開。