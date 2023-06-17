香港話劇團「風箏計劃」第三次沙龍　戲劇為何要怪誕？｜何故專欄

2023年6月11日，一個「怪誕」的星期日。在尖沙咀香港文化中心「牧羊少年與他的浮萍」的Bar Lemna，參與了香港話劇團「風箏計劃」的第三次沙龍，一起和潘Sir潘惠森「螳螂捕蟬」！



圖片來源：香港話劇團

這次沙龍名為「戲劇的正經與怪誕 —— 我們為甚麼要怪誕？如何怪誕？」，由演員陳健豪及潘泰銘演讀潘Sir的舊作《螳螂捕蟬》後，潘Sir跟大家互動交流，以《螳螂捕蟬》為例子，一起探討戲劇的「正經」和「怪誕」。

《螳螂捕蟬》是我至愛的潘Sir代表作，堪稱「怪誕」到極致的佳作！當年由黃秋生和謝君豪主演，令人大開眼界，顛覆了我對舞台演出的認知，從此對二人對話的模式情有獨鍾，也啟蒙了我往後包括《孔子無雙》、《闇三國志》和《打邊爐》系列等作品，而我亦構思了一個向《螳螂捕蟬》致敬的作品。

香港話劇團「風箏計劃」沙龍實況（圖片來源：香港話劇團）

《螳螂捕蟬》的故事非常「怪誕」：一個酷似「組織」的單位，派出兩位一流殺手，「北越」（黃秋生 飾）和「南越」（謝君豪 飾），潛入一間九流賓館中最低端的小房間，執行一個幾乎是「生命最高境界」的任務。兩個殺手，一個講English，一個滿口粗言穢語，因為一塊麥當勞薯餅，兩人開始明爭暗鬥，你來我往，由合作夥伙伴演變成你死我亡，逐漸忘記此行目的，更勾起不可告人的回憶⋯⋯劇情卻在最後十分鐘來個峰迴路轉！

是次讀劇，由陳健豪飾演「北越」，潘泰銘飾演「南越」，潘Sir擔任劇場指導及隱藏角色。兩位演員不只是坐定定讀劇，偶然會呼應劇情離開座位，陳健豪就走到觀眾席，其間就先後來到我的身邊和眼前，還短暫走出Bar Lemna。這樣動態的安排，跟我早前在金碧酒家的讀劇演出《餐桌上的戰爭》，可算是有異曲同工之妙，只差沒有和觀眾互動。潘Sir笑說這是一次「不認真的演出」，過程中雖然有些甩漏，卻更配合這次沙龍的主題──「怪誕」。

「萬物中的一切並非都是合乎人情的美，醜就在美的旁邊，畸形靠近著優美，醜陋藏在崇高的背後，美與惡並存，光明與黑暗相共。」（The ugly exists beside the beautiful, the unshapely beside the graceful, the grotesque on the reverse of the sublime, evil with good, darkness with light. ）

潘Sir先引用上述法國著名作家雨果（Victor Hugo）對「怪誕」的定義，然後解釋「怪誕」的原因，「見到怪誕，就見到美」，而潘Sir的「怪誕」手法就是「放大」。將生活放大，就會看見細節，這就是「怪誕」，也是《螳螂捕蟬》的創作策略。潘Sir借用《螳螂捕蟬》其中幾段台詞作為例子：第一段是「北越」初次踏入麥當勞，被炸薯餅的氣味吸引，從而帶出他的「自卑」；第二段是「南越」發現「北越」的手指尾彈起八次，藉此顯出「北越」的「恐懼」；第三段是「南越」問「組織」睇跌打有沒有保險索償，潘Sir刻意將「無謂」放大，反映大機構的「去人性化」同時，希望能夠喚醒不同崗位的上班族；第四段是「南越」長篇大論地以「臭狐」討論「死亡」，潘Sir藉此諷刺一些喜歡講廢話的人。第五段是「南越」道出他和「北越」的各種分岐（包括「性取向」），唯一相同的只是一塊「炸薯餅」，潘Sir正是借這塊炸薯餅來探討「生命」的意義。

香港話劇團「風箏計劃」沙龍實況（圖片來源：香港話劇團）

自從觀看《螳螂捕蟬》後，每次食炸薯餅，特別是麥當勞炸薯餅，都會想起這個故事和潘Sir，我把握機會向潘Sir提問，他對麥當勞炸薯餅究竟有情意結？潘Sir解釋他當年住在沙田，每朝帶女兒上playgroup，都會經過沙田新城市的麥當勞，故此留下了深刻印象。在未有麥當勞前，香港人多數去茶餐廳食早餐，但潘Sir對茶餐廳很有意見，嫌它不夠乾爽，相比之下，麥當勞都較為潔淨，而且店員都是身穿制服。為了突出「北越」的草拫背景和精神狀態，潘Sir於是將麥當勞炸薯餅寫入這個為黃秋生和謝君豪度身訂造的故事裡。其後，潘Sir再補充，粗口在這個故事是必須的！

透過是次沙龍，再次欣賞《螳螂捕蟬》，有不少新的得著！我的焦點，不再只是「炸薯餅」！在一個房間裡，濃縮了人生，以兩個殺手的對話，討論「生命」和「存在」。最後的大逆轉，極具諷刺意味，並非只是「怪誕」那麼簡單！

溫故知多，獲益良多，充滿啟發性，並且解開了多年疑團的一天！期待香港話劇團「風箏計劃」在7月2日的第四次沙龍，一起和潘Sir「隔山打牛」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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