多齣舞台劇遭煞停　楊潤雄：只係佔少數，藝術自由機會仍然喺度

近月屢有舞台劇突遭中止演出事件，外界關注是否與反修例風波有關。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（25日）在電視節目指要「睇返事實」，稱過去數月仍有很多藝術表演在不同場地進行：「我相信其實呢幾件事都唔係佔多數，都係佔少數。」並指於香港藝術文化發展而言，「我都相信藝術自由，機會仍然有喺度」、「空間仍然有好多，可以做自由創作」。至於這些演出為何中止，他說不能一概而論，要視乎不同機構各自的解釋。



▼2023年1月19日 香港戲劇協會▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄在無綫節目《講清講楚》，被問及近月屢現舞台劇突遭中止演出的事件，是否與部份成員在社會運動期間曾涉一些「具爭議性」行為，他回應指要「睇返事實」，這些演出變動，已有不同機構作出解釋。

「香港文化藝術發展仍然向前邁進」

他又稱，過去過去數月仍有很多藝術表演在不同場地進行，認為近月有藝術表演遭中止演出的幾宗事件只是佔少數，並稱香港仍有藝術自由：「整體嚟講，我相信其實呢幾件事都唔係佔多數，都係佔少數。所以整體嚟講，香港文化藝術發展仍然向前邁進，我都相信藝術自由，機會仍然有喺度。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／夏家朗攝）

反問：好多人評論時，係咪知道晒所有事

楊潤雄又提到，演出中止原因不能一概而論，要視乎不同機構各自的解釋。主持及後追問如這班人未來再參與藝術創作，是否要有心理準備會「隨時被叫停」，他表示並非如此看待這件事，續重申要看事實，過去有很多藝術表演在不同場地進行，場地經常不夠用，「所以空間仍然有好多，大家仍然可以去做自由創作。」至於大家對事件的看法，他認為各有不同，「好多人評論時，係咪知道晒所有事，其實都唔知。」