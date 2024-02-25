多齣舞台劇遭煞停　楊潤雄：只係佔少數，藝術自由機會仍然喺度

撰文：江麗盈
出版：更新：

近月屢有舞台劇突遭中止演出事件，外界關注是否與反修例風波有關。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（25日）在電視節目指要「睇返事實」，稱過去數月仍有很多藝術表演在不同場地進行：「我相信其實呢幾件事都唔係佔多數，都係佔少數。」並指於香港藝術文化發展而言，「我都相信藝術自由，機會仍然有喺度」、「空間仍然有好多，可以做自由創作」。至於這些演出為何中止，他說不能一概而論，要視乎不同機構各自的解釋。

▼2023年1月19日　香港戲劇協會▼

+7

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在無綫節目《講清講楚》，被問及近月屢現舞台劇突遭中止演出的事件，是否與部份成員在社會運動期間曾涉一些「具爭議性」行為，他回應指要「睇返事實」，這些演出變動，已有不同機構作出解釋。

「香港文化藝術發展仍然向前邁進」

他又稱，過去過去數月仍有很多藝術表演在不同場地進行，認為近月有藝術表演遭中止演出的幾宗事件只是佔少數，並稱香港仍有藝術自由：「整體嚟講，我相信其實呢幾件事都唔係佔多數，都係佔少數。所以整體嚟講，香港文化藝術發展仍然向前邁進，我都相信藝術自由，機會仍然有喺度。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／夏家朗攝）

反問：好多人評論時，係咪知道晒所有事

楊潤雄又提到，演出中止原因不能一概而論，要視乎不同機構各自的解釋。主持及後追問如這班人未來再參與藝術創作，是否要有心理準備會「隨時被叫停」，他表示並非如此看待這件事，續重申要看事實，過去有很多藝術表演在不同場地進行，場地經常不夠用，「所以空間仍然有好多，大家仍然可以去做自由創作。」至於大家對事件的看法，他認為各有不同，「好多人評論時，係咪知道晒所有事，其實都唔知。」

聾人舞團演出煞停　團長嘆「雙重打擊」　感未來發展難　掙扎去留聾人舞團演出遭煞停　團長曾參與2019年《願榮光》手語版煞停「無政府主義」舞台劇　演藝學院：若公演師生將面對法律風險演藝學院叫停畢業生演《無政府》　楊潤雄：得悉取消會向院校了解劇團演出遭「殺場」　業界聲明促教育局解釋：不敏感為何仍拒租場
楊潤雄
文化體育及旅遊局
文化藝術
藝術
表演藝術
表演藝術
表演場地