6400萬頭獎六合彩｜周六攪珠　即睇十大幸運投注處及號碼攪出次數

由於「半億六合彩」今晚（7日）攪珠再無人中頭獎，已連續五期落空，多寶增至5,097萬元。下個攪珠日為本周六（9日）晚，馬會估計若10元一注獨中，可獨攬6,400萬元。



▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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六合彩繼周二（5日）攪珠無人中頭獎，連續四期落空，令多寶增至3,787萬元。馬會原估計今晚攪珠若10元一注獨中，可獨攬4,800萬元，不過再無人中頭獎。

至於二獎則有2.5中，每10元派彩1,747,420元（174萬元）；三獎則有104注中，每10元一注派彩112,010元（11萬元）。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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馬會公布下期攪珠在本周六（9日）晚舉行。多寶累積至5,097萬元，連同新增投注，馬會估計若10元一注獨中，估計頭獎可獲6,400萬元。

攪出最多次數號碼：49、30、10、22、24

在今晚攪珠後最新五大熱門號碼稍有變動，原本排第二位的30號今晚攪出，令自2002年7月至今，一共攪出471次，與49號成為雙皇者；22號也因在今晚「成功突圍」，令出現次數增至463次，維持在熱門第四位，但拉近了與10號的距離，僅少一次，比第五位的24號多出兩次。

三大冷門號碼：19、25、23

至於冷門號碼仍然是19號，只有392次攪出，是唯一一個少於400次的號碼；次冷門為25號，剛好攪出400次；再而是23號，出現過404次。

▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）



中環士丹利街投注站仍最旺 2投注站去年賣出頭獎彩票

中環士丹利街投注站仍然隱坐十大幸運投注站榜首，共有47張頭獎彩票在這裡賣出；其次是屯門市廣場投注站，共賣出44張頭獎彩票。

荃灣青山道及大埔廣場投注站，在2022年12月至2023年12月都有「進帳」，各賣出一張頭獎彩票，前者增至40張及34張。

▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

