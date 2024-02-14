六合彩新春金多寶｜近10次18張彩票中頭獎　2019年7張中派$1666萬

「超級」六合彩新春金多寶今晚(14日)攬珠，馬會估計頭獎10元一注獨中可得1.18億元。翻查資料，2012年至去年10次新春金多寶，共有18張彩票中頭獎，部份屬「0.5注中」（即買5元一注，俗稱半注中），其中11張以複式投注中頭獎，即買7或8個號碼複式彩票，7張以自選號碼獎券中獎，其餘均為運財獎券。



2019年的新春金多寶中獎彩票共7張，當中兩張為「0.5注中」，每10元一注派彩1,666萬元。其中一張是「5膽拖全餐」自選獎券，以440元贏得巨額彩金。



▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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2023年頭獎派彩9240萬 幸運兒半注中只得一半金額

近10次新春金多寶共有18張中頭獎彩票，其中11張以複式中頭獎，即買7或8個號碼複式彩票，另7張以自選獎券中獎。

在2014年、2016年、2018年、2023年新春金多寶均只有一張彩票獨中；當中2014年及2023年為「0.5注中」，2016年及2018年則為一注中。10元一注派彩最高為2023年，派彩9,240萬元，但因屬「半注中」，幸運兒只可取得一半金額，餘下撥入之後一期的攪珠派彩。

2019年「5膽拖全餐」彩票中頭獎 投注額$440

在2012年及2015年均沒有人中獎，2019年則最多注中，共6注中獎，當中兩張為「0.5注中」，故中獎彩票共7張，每10元一注派彩1,666萬元，為這10次新春金多寶派彩金額最低。2019年其中一張中獎彩票，是「5膽拖全餐」自選獎券，以440元贏得1,666萬元。

六合彩新春金多寶「幸運號碼」。（馬會圖片)

新春金多寶「29」號最旺 共攪出10次

新春金多寶自1986年來，至今共舉行過36次，當中「29」號共攪出過10次，次數最多；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

