半億六合彩｜周四攪珠頭獎一注中料獲4800萬　運財獎券旺大額彩池

六合彩周二（5日）攪珠無人中頭獎，連續四期落空，令多寶增至3,787萬元，馬會估計周四（7日）晚攪珠10元一注獨中，可獨攬4,800萬元。



今年巨額彩池似乎暫旺運財獎券，在2月14日舉行的六合彩新春金多寶，兩張中獎彩票均為網上運財獎券。其中一張為12個號碼複式，以9,240元博得8,241萬元獎金，另一張為8個號碼複式，但5元一注，所以成本只需140元，「半注」中都得到4,120萬元獎金。



▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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六合彩3月5日晚攪珠再度無人中頭獎，連續四落空。(馬會網頁圖片）

四期無人中頭獎 多寶累積至3,787萬元

六合彩3月5日晚攪珠，頭獎無人中；二獎2注中，每10元一注派彩165萬元；三獎113注中，每10元派彩7.8萬元。

由於連續四期無人中頭獎，多寶累計增至37,873,508元。下期搞珠按原定在周四晚9時半進行，9時15分截止投注。馬會估計頭獎10元一注獨，可得4,800萬元。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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新春金多寶幸運兒投注140元獲4120萬彩金

六合彩有無路捉？由於每個號碼攪出機會是均等，基本上應是機率一樣。不過可參考近期幸運彩票是甚麼。2月14日新春金多寶頭奬彩池料有1.18億元，最後由兩張彩票中獎，一張為10元一注的一注中，另一張為5元一注的半注中。

該兩張彩票均是網上運財獎券，即幸運兒在手機程式或馬會網頁，選取當時顯示的運財號碼下注，不是幸運兒自己揀。10元一注中的彩票屬12個號碼複式，總計924注，即投注金額9,240元；5元半注中的彩票為8個號碼複式，總注數為28注，由於幸運兒只下5元一注，所以投注金額只140元。10元一注中彩票得8,241萬元獎金，5元半注中得4,120萬元，後者「性價比」較高。

新春金多寶頭獎彩票 運財獎券佔三分二

翻查最近12次新春金多寶攪珠，總共有20張彩票中頭獎。當中除了一張是5膽拖全餐先選獎券外，餘下19張中，運財獎券佔13票，比自選獎券（6張）多一倍。