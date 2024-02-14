六合彩新春金多寶｜兩張彩票瓜分1.23億頭獎　幸運兒非自己揀號碼

【金多寶六合彩/六合彩金多寶2024/新春金多寶 2024/新春六合彩】龍年六合彩新春金多寶今日（14日）情人節晚上攪珠，馬會公布有1.5注中頭獎，每10元一注派彩8,240萬元，即頭獎基金達1.236億元（1.5乘8,240萬元）。



中獎彩票均為俗稱「電腦飛」的運財獎券，即不是幸運兒自選號碼。一張為10元一注，另一張為5元一注，因此出現1.5注中。



2月14日六合彩新春金多寶攪出結果，7個號碼球為三紅四藍，沒有綠色號碼球攪出。（馬會直播截圖）

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馬會公布，新春金多寶有1.5注中頭獎，每10元一注派彩82,413,940元（8,240萬元），分分為1注中及0.5注中（即買5元一注，俗稱半注中），涉兩張獎券。即頭獎基金總額達1.236億元，比馬會原預計1.18億元多出約560萬元。

2月14日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁圖片）

近11次新春金多寶 累計13張頭獎彩票屬「電腦飛」

根據馬會資料，2012年至去年10次新春金多寶，共有18張彩票中頭獎，部份屬「0.5注中」（即買5元一注，俗稱半注中），其中11張以複式投注中頭獎，即買7或8個號碼複式彩票。

該18張幸運彩票中，7張是自選號碼獎券，其餘11張為運財獎券，即「電腦飛」。今晚中獎的兩張獎券，分別投注10元一注及5元一注，均屬運財獎券，即近11次的中獎「電腦飛」增至13張。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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新春金多寶7個「幸運號碼」全無攪出

新春金多寶自1986年來，至今共舉行過36次，當中「29」號共攪出過10次；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。不過這九個號碼今次全無攪出。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

