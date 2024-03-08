保監局前女董事涉迫保誠高薪聘其媳婦　婆媳同被控　准保押後訊

保監局前女執行董事涉向保險公司施壓，脅迫保誠保險以較高薪酬聘用其媳婦，其媳婦則涉和保險公司商討薪酬待遇時，稱可提供保監局的內部消息。前執董和其媳婦被控串謀公職人員行為失當等罪，案件今(8日)在東區法院提堂，兩人暫毋須答辯。案件押後至5月2日再訊，待控方準備文件和辯方索取法律意見，期間兩人准以10萬元保釋。



女被告許美瑩。(資料圖片)

涉圖脅迫保誠以高薪聘用陳芷慧

兩名女被告：許美瑩(61歲，保監局前執行董事兼董事局成員)，及其媳婦陳芷慧(32歲，數碼策略顧問)。她們同被控1項串謀公職人員行為失當罪，指他們於2022年9月21日至2023年3月10日，串謀利用或允許他人利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠有限公司及保誠保險有限公司聘用陳芷慧，並以更高的薪酬待遇聘用她。

許美瑩另被控一項屬交替控罪的公職人員行為失當罪，指她於同一時間，除利用或允許他人利用其公職，意圖脅迫或誘使保誠聘用陳芷慧外，亦沒有向保監局申報因該索取而引起的利益衝突。

案件編號：ESCC637/2024