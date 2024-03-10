LIV Golf 2024｜青島自由行旅客花5900買包廂門票　湯家驊都入場

為期三日的LIV高爾夫職業巡迴賽「LIV Golf 2024香港站」周六（9日）進入第二日賽事，不少觀眾提早入場，包括喜歡打高球的行會成員湯家驊。觀眾之中有不少內地遊客專程而來，有受惠於開通「個人遊」計劃的青島自由行旅客，用了5,900元購買包廂門票。



▼3月8日 「LIV Golf 2024香港站」首日比賽情況▼



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行政會議成員湯家驊都有入場，他接受無綫新聞訪問時說：「呢個比賽球手質素比以往高，相信好多人都好興奮。我認為香港作為國際城市，多辦國際體育盛事係正確方向，希望多辦盛事，大家開心。」

內地遊客姚先生在接受無綫新聞訪問時表示，他是青島開通香港自由行後過來的觀眾。他形容自己是蠻節約的人，但得捨得用5,900元購買包廂門票，他說來看LIV香港站的比賽覺得特別好，「讓我們在家門口就能感受到LIV的魅力。我專門買了最貴的包廂，在那邊叫『54人俱樂部』。」

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除了球手比賽和觀察看比賽，大會請來世界級電子音樂達人Gryffin在比賽結束後登台演出，球場觀眾村化身電音舞台，數百名觀眾澎隨着湃節拍盡情跳動，享受結合煙火、燈光的頂尖音樂體驗。