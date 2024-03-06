LIV Golf 2024｜50多位頂尖高球手陸續抵港　哥球會設盆菜宴迎賓

國際高球盛事「LIV Golf 2024香港站」本周五（8日）起一連三日在粉嶺球場舉行，50多位世界頂尖高球手已陸續抵港。香港哥爾夫球會昨晚（5日）特意設盆菜宴及變臉表演，讓球星體驗香港獨有的傳統文化和中國特色藝術，出席者包括兩位大滿貫冠軍屈臣(Bubba Watson)和加西亞(Sergio Garcia)，他們大讚香港文化別具特色，大開眼界。



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盆菜宴在法定古蹟屏山鄧氏宗祠舉行，除了客家食俗，尚有變臉大師韋飛雄演出。哥爾夫球會表示，屈臣和加西亞亦與現場的香港高爾夫球協會港隊年輕球員傳授打球、比賽心得。

加西亞初嘗道地的盆菜宴後甚為讚賞，他說很高興再次來到香港，指今次賽事匯聚了世界頂尖的球員，最適合在一流質素的粉嶺球場作賽，感謝香港各界及球會對高球運動的支持，期待在賽事打出精彩表現。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，香港具備豐厚的文化底蘊，一直以來都是理想的旅遊目的地，很高興今次可以透過舉辦「LIV Golf 2024 香港站」吸引一眾國際知名高球手和球迷特意來港，讓他們除了參加這項體育盛事，還可以體驗香港這國際盛事之都的魅力。

出席昨晚活動的嘉賓還有文化體育及旅遊局副局長劉震、體育專員黃德森、行政會議成員兼立法會議員林健鋒、大型體育活動事務委員會副主席兼立法會議員鄭泳舜、立法會議員劉國勳,以及多位港隊年輕球員和鄉村代表。

「LIV Golf 2024 香港站」由沙特阿拉伯主權基金支持的盛事，是「LIV Golf」今年的亞洲首站，除了有世界頂尖高球手參賽，同場還有音樂會和不同娛樂節目。本賽事邀得逾50位知名球星來港作賽，當中不少是首次來港，並已吸引逾26個國家的球迷購票入場，預計能為香港帶來數以億計的經濟收益。