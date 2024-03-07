LIV Golf 2024｜高球手賽前放下球桿　參觀西九故宮用毛筆寫中文

「LIV Golf 2024 香港站」周五（8日）開鑼，有50多名來自世界各地的高球手，將在粉嶺高球場比試。香港哥爾夫球會今日（7日）特意邀請他們和LIV Golf 代表到訪西九文化區香港故宮文化博物館參觀，認識中國文化歷史之餘，欣賞維港美景，讓球星在賽前放鬆心情。



出席者包括政務司副司長卓永興、西九文化區管理局董事局副主席陳智思、行政會議成員兼立法會議員林健鋒和劉業強、曾獲選為歐巡賽年度最佳球員的梅龍克（Adrian Meronk）和佳馬（Martin Kaymer）、兩屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby）、第62屆「香港高爾夫球公開賽」冠軍甘寶（Ben Campbell）等。

哥爾夫球會表示，在導賞員的帶領及講解下，眾嘉賓對昔日故宮的建築及館內藏品甚感興趣，並用館內的互動展品試寫毛筆字。其後他們在維港夜景作伴下，祝願比賽順利舉行，取得佳績。佳馬說：「每次來港都充分感受到香港的好客之道。香港有美麗的高球場，也有一流的博物館，令我更高興的是，我知道香港高球界給予很多支持讓年輕人認識高球運動，希望每年都可以回到香港比賽。」

哥爾夫球會會長郭永亮表示，香港除了有粉嶺球場可舉辦體育盛事外，其實還有許多融匯體育、文化、藝術等不同元素的新景點、新體驗待旅客發掘，舉辦盛事正正是一個吸引旅客來港的重要橋樑。他強調球會便是借助粉嶺球場和香港得天獨厚的優勢，成功爭取到LIV Golf落戶，為香港帶來數以萬計的遊客，並同時惠及酒店、餐飲、零售不同行業，支持香港成為國際盛事之都。

由沙特阿拉伯主權基金支持的「LIV Golf 2024 香港站」首次落戶香港，將於本周五至下周日（10日）一連三天在粉嶺球場舉行，除了有世界高球手參賽，同場還有音樂會和不同娛樂節目，已吸引29個國家及地區的球迷購票入場，哥爾夫球會預計能為香港帶來數以億計的經濟收益。