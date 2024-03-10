盛事經濟｜加密貨幣Consensus大會明年轉香港舉行　料8000人參與

政府積極推動盛事經濟，旅遊發展局今日（10日）公布，全球最具歷史及影響力的加密貨幣暨Web 3活動Consensus大會，宣布明年移師香港舉行,是該項業界盛事5年來首度於美國以外地方全面舉行。活動預計將吸引8,000人參與，當中6,000名參加者來自全球各地。



Consensus大會自2015年開始舉辦，明年的「Consensus 香港大會2025」將是衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站。（旅發局提供圖片）

「Consensus 香港大會2025」將於2025年2月19日至21日舉行，旅發局表示， 政府和局方攜手為活動競投提供全方位的支援，包括為主辦單位CoinDesk「穿針引線」提供專業建議，以及連繫場地，安排場地考察等。旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，這是Consensus大會作為衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站，印證全球對香港的信心，會議亦有助推動經濟和產業發展。

旅發局引述CoinDesk主席Foster Wright表示，亞洲是全球Web3發展的主要增長動力來源，而香港在營商環境、發展機遇方面具備堅實基礎，絕對是Consensus大會擴展全球舞台的最佳地點。他表示，作為世界級會議，Consensus香港大會將繼續匯聚加密貨幣、區塊鏈及 Web3的各方持份者參與，共同開創商機，期望與會人士透過國際專家的分享，從中得到啟發，同時拓展網絡關係，將業務打入國際舞台。

Consensus大會自2015年開始舉辦，明年的「Consensus 香港大會2025」將是衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站。（旅發局提供圖片）

投資推廣署財經金融及金融科技總裁梁瀚璟表示，香港正在急促發展Web3領域，例如積極投入現實世界資產（RWA）代幣化等尖端技術，涉及投資權證、房地產，知識產權等範疇，為金融服務業和其他經濟領域帶來重要影響。Consensus大會決定選址香港，反映香港在Web3領域的發展和國際領先地位備受認同，能吸引企業家、人才和資金參與，對提升香港國際金融中心地位、促進實體經濟非常重要，同時亦為來港參與的創科翹楚提供不可多得的機會，激發他們的創新意念。

Consensus大會自2015年開始舉辦，旅發局表示，明年在香港舉行的大會，將雲集加密貨幣、區塊鏈及Web3生態系統的行業人士，集思廣益，共同塑造數碼願景；同時透過精心策劃的節目和活動，促進國際、本地以及內地的參加者交流。