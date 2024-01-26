盛事經濟｜頭炮Chubby Hearts　Dior三月辦時裝展　盛事一文看清

港府今（26日）宣布推出一系列推動盛事經濟的措施，當中不少更為國際級盛事，包括Chubby Hearts紅心裝置藝術首登亞洲，及國際著名時裝品牌Dior再在港辦國際時裝展等。另外，由於今年為查良鏞（金庸）百年誕辰，文化藝術盛事委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」，呈獻10件金庸筆下角色雕塑作品。



《香港01》整合多項盛事資料，一文看清2024年香港各處的活動及展覽。



1/ Chubby Hearts



2018年秋冬倫敦時裝週，知名設計師Anya Hindmarch以充滿歡樂的巨型心心裝置，代替走秀，在倫敦29個地方放置紅色心心，成為全球設計界熱話。今年Chubby Hearts首度以全新面貌加大漂浮版本來亞洲並落戶香港，展期橫跨中西方情人節，除了加強節日氣氛，吸引旅客「打卡」，亦是一場東西方文化交匯的盛事，顯示香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

巨型心心氣球將在下月情人節至元宵節期間（2月14日至24日）在中環皇后像廣場花園，全球首次展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，以及計劃於港九新界多個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，每天「快閃」展出直徑約3米的飄浮紅心。

另外， Chubby Hearts會與本地創意單位合作，鼓勵遊客和市民在「打卡」之餘，同時深度探索香港各區，展示香港獨特的浪漫和迷人景致，預計可吸引逾10萬人次參觀。

-Chubby Hearts Hong Kong

日期：情人節至元宵節期間（2月14日至24日）

地點：中環皇后像廣場花園、旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等



2/十大武俠雕塑紀念金庸百年誕辰



今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，文化藝術盛事委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」，包括3月15日至7月2日期間，中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色，呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、 《射鵰英雄傳》郭靖、「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》胡斐等。

另外，同場亦會重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，結合數碼創意科技介紹各小說的武俠角色，以沉浸式創新手法全新投入「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」的武俠世界。香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日期間，舉辦金庸武俠人物雕塑展，展品亦是由任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎旅客屆時到訪不同地點，拍照「集郵」更多金庸角色，預計整項盛事將吸引40萬人次訪客參與。

-「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」

日期：3月15日至7月2日期間

地點：中環愛丁堡廣場



-金庸武俠人物雕塑展

日期：3月15日至10月7日期間

地點：香港文化博物館



- 3月22至24日亦有美國著名國際流行文化盛事ComplexCon首度在美國以外地區舉辦。（港府提供）

3/ ComplexCon



美國著名國際流行文化盛事ComplexCon為全球最大型的潮流文化盛事，每年在洛杉磯舉行，每場超過5.5萬人參加。其今年首度跳出美國，在香港亞洲國際博覽館舉辦。今次「ComplexCon香港2024」將有多個頂尖潮流品牌參與，展出最新時尚產品設計及藝術，預計會吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

-ComplexCon香港2024

日期：3月22至24日

地點：亞洲國際博覽館



4/Dior國際時裝展



國際著名時裝品牌Dior將於3月23日，在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港。今次在香港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，亦是品牌首度在香港舉行全球發布時裝展。

雖然此次時裝展雖不涉及文化藝術盛事基金撥款資助，但文化體育及旅遊局、相關部門及文藝盛事委員會全力支援相關的舉辦細節。