盛事經濟｜黃偉綸：「浪接浪」約八十項　設盛事統籌協調組及KPI

財政司副司長黃偉綸今日（26日）公布，香港今年會舉辦約八十項盛事，形容是「浪接浪」，又指盛事不單帶來經濟收入，還有更多無形收入，包括讓旅客感受到香港的動感。政府會成立由他任組長的盛事統籌協調組，協助盛事落戶本港，稍後又會為盛事經濟訂立KPI，但最快要明年才能落實，其中一個指標為吸引落戶香港盛事的數量。



黃偉綸指，香港在吸引盛事落戶上有三方面可改進，第一是會主動出擊爭取更多盛事落戶香港，及為已在港舉辦的盛事增值，加入具本地特色或美食等主題的活動；第二會加強統籌，成立跨部門盛事統籌協調組，由他任組長確保在港辦的盛事獲足夠支援，而旅發局則作為一站式窗口聯絡角色，了解主辦方的需要及作評估及向政府提交報；第三是加強全城參與的氛圍，港台推出「盛事全城」節目介紹最新資訊，而新聞處會與其他機構商討如何推廣。

程鼎一指旅發局會協助政府吸引更多盛事落戶香港（梁鵬威攝）

旅發局總幹事程鼎一補充，爭取或協助盛事落戶本港的三個準則，包括能吸引旅客和市民、有助提升本港形象及有助提升香港作為超級聯繫人角色。他指，作為第一站窗口，旅發局先就計劃書作評估、也會協助物色場地或到場地考察、審視計劃建議及宣傳方面的投入，以推廣香港保持作為亞洲盛事之都。

黃偉綸補充指，不會公開擬爭取的盛事活動名單，以免影響商討。他又稱，政府財政資助只是吸引盛事落戶的其中一個原因，但他指演唱會等商業活動的要求則不盡相同。他又回應演唱會經濟，指本港有不少室外場地，而啟德體育園將有一個可容納五萬人的室內場館即將開幕，認為現時是適合時間去推廣爭取。

政府會為盛事經濟訂立KPI

被問及盛事經濟的效益時，黃偉綸強調十分巨大，重申不只看經濟效益，還有更多無形效益。他稱會就盛事經濟制訂KPI，但指因今年有很多活動已落實舉行，若今年以數量作為KPI可能不公道，政府會為2025年或以後的盛事經濟訂立KPI：「舉辦盛事的數目肯定會是其中之一」。他強調為個別盛事的效益量化時要小心。

鄭志剛介紹其中三項在本港舉行的盛事（梁鵬威攝）

Chubby Hearts 首度在亞洲展出

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛博士指今年有九項大型盛事在港舉行，包括亞洲首度展出「Chubby Hearts Hong Kong」引入英國知名設計師Anya Hindmarch的巨型設計裝置Chubby Hearts，下月情人節至元宵節期間，即2月14日至24日在中環皇后像廣場花園，全球首次展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，及計劃於港九新界多個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，每天「快閃」展出直徑約3米的飄浮紅心，讓遊客和市民在「打卡」，預計可吸引逾10萬人次參觀。

金庸百年誕辰紀念

他又指，今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事，包括3月15日至7月2日期間，中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色，呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、 《射鵰英雄傳》郭靖、「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》胡斐等。

香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日期間，舉辦金庸武俠人物雕塑展，展品亦是由任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎旅客屆時到訪不同地點，拍照「集郵」更多金庸角色。他指，預計此活動可吸引46萬訪客。

「潮人」盛事ComplexCon首「跳出」美國在港舉行

至於第三項活動為3月22至24日的美國著名國際流行文化盛事ComplexCon，首度在美國以外地區舉辦，在委員會的支持及牽線下，選址香港的亞洲國際博覽館，佔地約40萬平方呎。ComplexCon為全球最大型的潮流文化盛事，每年在洛杉磯舉行，每場超過5.5萬人參加。

鄭志剛指，今次「ComplexCon香港2024」將有多個頂尖潮流品牌參與，展出最新時尚產品設計及藝術，預計會吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

鄭志剛又稱會致力聯絡名人歌手來港演出。而其他六項盛事包括藝術展覽、潮流文化盛事：「說好香港故事、說好中國故事。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，去年成立的文化藝術盛事基金，批出15項大型文化藝術活動，其中6項已經完成或舉行中。體育方面，去年4月優化的「M」品牌計劃，截至目前為止，已有破紀錄17項大型國際體育賽事，預計今年共有超過20項活動，又稱成功引進 UIM E1電動賽紐世界錦標賽總決賽。

多項盛事慣常在本港舉行

而根據政府提供的資料，上半年在港舉辦盛事當中，包括不少往常在港舉辦的活動，例如香港花卉展、香港巴塞爾藝術展、香港國際電影節等、七人欖球賽和全港運動會、及亞洲殯儀及墓園博覽暨會議等。

▼2023年11月30日 LV時裝秀會場內外▼



+ 27

▼2023年11月30日 追星族LV時裝秀外圍等偶像▼

