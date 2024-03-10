2025年起重推酒店房租稅　姚柏良：同我哋努力中方向有矛盾位

疫情之後香港積極發展盛事經濟，吸引旅客。新公布的財預算案公布2025年起復推酒店房租稅3%，立法會旅遊業界姚柏良不以為然，他指政策公布前未有收到相關消息，形容相關措施「同我哋努力緊嘅方向有矛盾位」。



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首兩個月旅客回升至疫情八成

本身是中旅社董事長的姚柏良接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問時提到，2月入境人次達400萬人次，屬「喜出望外」，與疫前相比，2018年1月至2月的入境人次約為1,000萬，今年則約為780萬，可見香港旅遊氣氛正在恢復。

公布的財預算案公布2025年起復推酒店房租稅3%。(資料圖片）

指政府公布重推酒店房租稅前並未有收到風聲

姚柏良表示，農曆新年期間酒店入住率不錯。對於財政預算案公布復推酒店房租稅，他稱在政府公布前並未有收到風聲，對此感到錯愕。他表示，疫後各行各業均推出不同優惠以吸引旅客，認為酒店加房稅與現時政策不協調，「同我哋努力緊嘅方向有矛盾位。」

他又表示，部分酒店早已讓市民訂2025年檔期的房間，稅項是應由房客或酒店付亦會成為爭議；加上酒店行業自疫後已一直面對人手短缺問題，但以後需另外聘請人手處理酒店房租稅。不過他指，明白政府面對財政赤字需要開源，希望相關稅收未來可以重新投放在酒店行業，培育人才。

立法會旅遊業界姚柏良（左）接受香港電台《舊日的足跡》主持人車淑梅訪問。（港台提供圖片）

倡幻彩詠香江另覓時間舉行 促爭取國產郵輪到港

被問到對現時大部分內地旅客即日離港怎看時，姚柏良表示，現時香港極力融入大灣區，與大灣區的一小時生活圈已建立，內地旅客即日來回屬正常；加上市民購物模式轉變，令香港以往有的優勢下降。他認為香港產物要提質，以吸引內地旅客在港購物，不過旅客消費只佔本港經濟約2%至3%，本地人消費才是最重要。

針對未來將每月煙火表演，姚柏良指，幻彩詠香江確實需要改變，如另選更佳的表演時間；而煙火成本亦比較低，但未必需要每月都舉辦煙火活動， 「唔係為放而放」 ，他建議配合盛事、節目等舉辦更佳。對於郵輪碼頭的發展，他表示，香港今年將有共28家郵輪公司，下一步希望成功爭取國產郵輪到港。

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