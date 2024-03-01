5、6月起每月放煙火楊潤雄信有吸引力　徵酒店房租稅對旅客影響微

財政預算案2024提及多項措施吸引旅客來港，包括計劃每月在維港舉行煙火匯演。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（1日）再多次重申港府並非希望只靠相關措施去吸引旅客來港，措施目的是豐富旅客來港的體驗。他亦指，相關匯演加上維港會有一定的吸引力，「一定可以成為佢留多晚嘅諗法，或者留夜啲嘅諗法，或者食埋晚飯睇完先走嘅一個吸引力喺到。」



被問到內地都常有煙火及無人機匯演，旅遊發展局總幹事程鼎一同意，此為港帶來挑戰，是需要更加創新去吸引旅客，故現時已在積極考慮當中，預計匯演會在5、6月開始推出。



▼2023年12月24日 西九水上煙火▼



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財政預算案公布將向旅發局撥款10.9億，每月在維港舉行煙火和無人機表演，及重塑幻彩詠香江。楊潤雄今早在財政預算案相關措施記者會解釋相關措施，指港府並非希望只靠相關措施去吸引旅客來港，措施目的是豐富旅客來港的體驗，「我哋唔係話靠每月平均一次嘅煙火或者無人機，就吸引到旅客專登嚟睇依樣嘢，而係成套去睇。」

楊潤雄：匯演加維港一定可成為旅客留多晚嘅諗法

他認為，相關匯演加上維港會有一定的吸引力，「一定可以成為佢留多晚嘅諗法，或者留夜啲嘅諗法，或者食埋晚飯睇完先走嘅一個吸引力喺到。」他表示，很難就一個項目去計算經濟利益，但當連同其他的配套時，料對整體組濟效益及推動旅遊業發展有一定幫助。

內地煙火匯演是挑戰 程鼎一：香港需要更加創新吸引旅客

內地都常有煙火及無人機匯演，旅遊發展局總幹事程鼎一同意，內地有很多地方放煙火，已成為旅客基本需要，認為此為港帶來挑戰，是需要更加創新去吸引旅客，故現時已在積極考慮當中。他表示，預計匯演會在5、6月開始推出，故屆時會考慮當時的盛事及節慶，如五一黃金周、太平清醮、端午節及七八月的暑假等元素。

楊潤雄：11億吸客影響力比徵酒店房租稅大

另外，財政預算案中亦宣布由2025年1月1日起將重收酒店房租稅，稅率為3%。楊潤雄認為，現時政府要開源節流，但希望盡量減少對市民的影響，故重收酒店房租稅。他續指，相關稅項料佔對過夜旅客整體來港的消費額少於1%，故相信不會有太大影響，「11億錢去吸引旅客個影響力，點都比收酒店房租稅的影響大。」

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