財政預算案｜港府徵酒店稅　業界料酒店不敢轉嫁　終自行承擔費用

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）發表2024/25年度財政預算案，包括恢復徵收酒店房稅3%。有業界表示現在正百業待興，惟在香港經營酒店的回報率，低於商場及甲級寫字樓，擔心當局「收開有條路」，若財政再赤字繼續調高百分比，「如果3%變5%，5%又變7%，就會更加冇人經營酒店。」



旅遊促進會總幹事崔定邦建議有關措施推遲一年實施，「等大家唞順條氣先啦。」他透露部份中小型酒店以接待團客為主，稅後盈利不足數個百分比，惟該批酒店不敢向旅行團額外收取3%費用，最終只會自行承擔有關費用，經營百上加斤。



▼2023年12月25日 聖誕節酒店訂房未滿▼



+ 5

1998年至2008年香港曾收3%酒店稅

香港早於1966年便徵收酒店房稅，其中1998年至2008年曾徵收3%，其後取消相關政策。財政預算案今日公布，為了讓旅遊及酒店業有更多時間準備，將於明年1月1日恢復徵稅3%，預料每年為庫房帶來額外11億元收入。

政府估計向過夜旅客所徵收的酒店稅，只佔他們在港消費額的1%以下，並指已預備投入超過10億元，讓旅遊事務署及旅發局，提升旅遊基建和服務，力爭更多高消費旅客訪港。

據了解，當局將按法例的定義收稅，所有涵蓋10個房間或以上的酒店和賓館，即使接待本地顧客Staycation亦要收稅。至於10個房間以下的租房，例如透過Airbnb提供的住宿、非政府機構的青年旅舍等，則不在範圍內。

旅客入住甲級高價酒店料繳稅70元

政府資料顯示，以甲級、乙級、中價酒店及賓館的每晚平均房租為例，旅客住宿分別需要繳付酒店房租稅約70元、33元、22元及11元。政府消息人士表示，鄰近國家及地區，如澳門、內地、泰國及日本等，均以不同形式徵收酒店房租稅，加上當局正努力爭取客源，近日西安及青島市更已納入自由行計劃，因此估計對業界影響不大。

翻查外地的酒店房租稅，澳門的酒店稅率為服務費的5%、台灣收酒店基準房價的服務費10%至15%，內地酒店收增值稅普通發票的6%、日本按地區徵收不同的住宿稅，每晚收住宿稅100圓至500圓（約5至26港元）不等、泰國暫收300泰銖（約65港元）。

▼2023年5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



+ 10

崔定邦︰部份中小型酒店稅後盈利僅數個百分比

旅遊促進會總幹事崔定邦不同意新徵稅，他解釋指由於去年初旅客才逐漸重臨本港，業界僅得10個月做好準備，建議有關措施推遲一年實施，「等大家唞順條氣先啦。」他並對新徵稅抱有疑問，例如酒店推出送自助餐的住宿套餐，該餐費及住宿費用應如何計算，促請當局解釋清楚。

問到會否預期掀起酒店加價潮，崔定邦透露部份中小型酒店以接待團客為主，惟該批酒店不敢向旅行團額外收取3%費用。以他了解，在稅後盈利不足數個百分比的情況下，他們的經營環境百上加斤。「例如一口價叫開500蚊晚，只會繼續500蚊。多咗嗰3%，咪酒店自己承擔咗。」

業界稱酒店回報率低於商場及寫字樓

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝，對政府收酒店稅感到失望。他表示，雖然全球各地均徵收酒店稅，但現時本港百業待興，應再觀察才加開新稅項，例如每間房收50元，鼓勵業界投資高端酒店。他擔心當局「收開有條路」，若未來數字政府財政收入繼續不穩，再增加收稅。「如果3%變5%，5%又變7%，就會更加冇人經營酒店。」

陳宗彝解釋，四至五星級酒店的房間對人手要求比例高，並要聘請年輕的僱員，惟勞工成本不斷上漲，已減低酒店的回報率，令其租金相比商場少一倍，回報率亦遠低於商業大廈，「回報率唔高仲要打個折扣，如果純利率係6%，收埋稅就少咗一半。」

陳宗彝估計，新徵稅會影響投資者日後興建酒店的意欲，屆時即使政府再加開自由行城市數目，亦沒有足夠的房間提供，舉例位於銅鑼灣的怡東酒店在拆卸後，正重建成甲級寫字樓，「國際金融中心當然要多啲五星，唔通個個做三星咩？」

▼2023年9月29日 內地團友到土瓜灣區用膳或購物▼

