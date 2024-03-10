LIV Golf 2024｜逾30個國家球迷入場　哥球會：鞏固盛事之都美譽

為期三日的LIV高爾夫職業巡迴賽「LIV Golf 2024香港站」今日（10日）進入決事賽事，即最後一日，有球迷提早兩小時入場，雖然整日時陰時雨，又有寒風，但無阻球手比賽，不少球迷擔遮跟進球手觀賽。



香港哥爾夫球會會長郭永亮接受《香港01》訪問時表示，今次有110個地區轉播賽，超過30個國家的球迷入場觀看，LIV Golf感到滿意，故哥球會下年會積極向政府、主辦單位爭取能夠再次舉辦，球會與主辦方原則上有意向在明年再辦，但仍然有很多細節要商討，最終決定權仍然在主辦方。他指今次主辦賽事目的是向世界宣傳、鞏固盛事之都美譽，至於能否說服政府保留、發展公眾球場和土地問題，則要留給政府自己考慮。



▼3月10日 「LIV Golf 2024香港站」最後一日賽事下雨▼



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立法會主席梁君彥：要多舉辦呢啲盛事

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會主席梁君彥和田北辰等亦到場看比賽。梁君彥接受無綫新聞訪問時形容賽事十分成功，期望舉辦更多國際賽。「今次做得十分好，你睇到入場人數非常多，氣氛亦好好，香港要多舉辦呢啲盛事，因為呢個盛事不只香港、係全世界都播映。能賣到香港好處畀其他人睇，呢啲球星亦好鍾意香港。」

有110個地區轉播賽事 哥球會明年爭取再次舉辦

哥爾夫球會會長郭永亮表示，為期三天的比賽天氣各異，但球手仍有好發揮，令香港球迷能有新鮮、刺激的觀賞感覺，故哥球會下年會積極向政府、主辦單位爭取能夠再次舉辦，球會與主辦方原則上有意向在明年再辦，但仍然有很多細節要商討，最終決定權仍然在主辦方。

他提到，香港作為全年賽事的亞洲首站，亦是大中華地區首次營辦大型賽事，對內地球迷而言相當吸引、具娛樂性；另外亦有110個地區轉播、超過30個國家的球迷入場。所以希望未來更多大灣區、甚至國際球迷來港觀賽。主辦方Liv Golf亦有向他反映，對入場人數感到非常開心，他希望香港可成為比賽全年14站中最受歡迎的一個，也令會方對再爭取舉辦的信心非常大。

哥球會會長郭永亮：土地問題要政府自己考慮

郭永亮指，現時大型高爾夫球賽對一座城市的效益非凡，是「全世界睇到」、各地城市包括內地城市亦不斷爭取舉辦權，故要「加把勁令佢哋返嚟」。

他續補充，香港具好客、不同美食、稅率低等優勢，而球場本身擁有亞洲最古老歷史，雖場地有限，但對球手而言極具挑戰性；加上可吸引大灣區近億人口的潛在觀眾，相信是主辦單位考慮會否再與香港合作的因素。

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被問到近年粉嶺高球場的收地爭議，今次舉辦賽事能否說服政府保留、發展公眾球場。郭永亮就回應指，今次主辦賽事目的是向世界宣傳、鞏固盛事之都美譽，至於土地問題要政府自己考慮。

惟他亦指，政府要考慮如何充分利用場地，因為粉嶺是現時唯一可舉辦標準冠軍大賽的場地，再加上本身有相應配套，才能吸引到大型賽事來港。他希望政府、觀眾理解粉嶺球場最大用途本身就是作為高爾夫球場存在。

▼3月8日 「LIV Golf 2024香港站」首日比賽情況▼



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