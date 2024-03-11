調查｜首季月入中位數$2.9萬　三成半打工仔凍薪　平均減兩成人工

本港經濟正從疫情復甦，有求職平台今日（11日）公布2024年第一季薪酬，發現整體受訪者的月入中位數為29,715元，當中以資訊科技／電子商務行業最高達3.2萬元。若按地區比較，中西區成為大贏家，區內公司的月入中位數最高，有近2.9萬元、居民月入中位數亦排第二有2.75萬元。此外，調查亦發現，今年僅約六成受訪者獲加薪，平均加幅為8.4%，不過，亦有35.8%受訪者被凍薪。



資訊科技／電子商務月入中位數達3.2萬元

求職平台CTgoodjobs在今年首季透過網上問卷形式，調查本港打工仔首季薪酬，共收集2,830份資料，範疇包括會計、教育、政府等行業。當中有七成受訪者屬於初級員工及主管或主任級別，近四成的年齡介乎26至35歲。

根據調查數據，若不計算年終獎金或花紅，整體打工仔的月入中位數為29,715元。各行業月入中位數中，資訊科技／電子商務行業收入最高達32,000元，而食品及飲料行業最低，僅17,290元。

中西區公司及居民月入中位數 分別排第一及第二

按居住地區比較月入中位數最高排名

1. 灣仔區，月入中位數30,850元



2. 中西區，月入中位數27,500元



3. 西貢區及油尖旺區，月入中位數27,000元



按居住地區比較月入中位數最低排名

1. 離島區，月入中位數20,000元



2. 元朗區，月入中位數23,000元



3. 黃大仙區，月入中位數23,900元



若按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為28,905元；大埔區／北區的月入中位數最低，僅為20,000元。

約六成人獲加薪 保健／美容／健身最多加13.8%

調查亦顯示，今年有60.7%的打工仔獲得加薪，平均加幅為8.4%。當中保健／美容／健身的加幅達13.8%；銀行排第二有12.9%；證券／商品亦有11.7%。加薪幅度最少的行業則為電訊的3.7%、醫療／製藥的5.1%，以及食品及飲料的5.7%。

不過調查亦指，有3.5%的打工仔被減薪，平均減薪幅度為20.7%；被凍薪的打工仔則佔35.8%。

此外，有41%的公司於2023年底派發了花紅或年終獎金，平均為25,650元，證券／商品高達56,500元；保險及銀行亦分別有50,000元及44,585元。至於服務／成衣／紡織則最低，僅得15,000元，其次為電訊的15,500元，及教育／培訓的16,500元。

七成工程、廣告及公關打工仔計劃轉工

轉職方面，調查發現53.1%的受訪者計劃在今年第一季轉工，38.6%稱找到新工作後辭職，亦有近8%考慮裸辭。至於他們決定或考慮轉工的原因，有57.6%為薪酬待遇未如理想、36.3%為現職公司缺乏晉升機會、27.8%為不滿現職公司工作環境。

其中工程及廣告／公共關係／市場營銷，高達70%受訪者考慮轉職。其次是證券／商品有67%，製造、設計及玩具／禮品亦各佔64%。而從事保險業的受訪者，只有32%打算轉工，他們主要因經濟環境不明朗而留職。

此外，打工仔最渴望加入的5家企業或機構，依順序為政府、港鐵、滙豐、Google及香港賽馬會。