印傭｜移工保護局提建議　倡有經驗傭工月薪上調至6000元

印傭「零收費」政策在港引起的風波未完，翻查印尼移工保護局的資料，當局原來早於七月初，已建議將有工作經驗、在港或即將來港的印傭月薪，上調至6000港元。有本地仲介表示，外傭「爭取加人工年年都有」，印尼方只是提出建議，本港外傭的最低工資始終由港府決定，表明不需要為此太擔心。另有本地仲介則估計，相關建議或屬印尼方為減輕印傭出國工作負債問題而提出的「第二方案」，由於印傭零收費政策實施受阻，所以希望藉著上調薪酬，減輕印傭還債的負擔。



勞工處回覆指，在決定有關水平時，政府會仔細考慮香港的整體經濟和勞工市場情況，並顧及僱主的負擔能力和外傭的利益。港府將繼續就印傭來港工作的事宜與印尼駐香港總領事館保持溝通。



印尼移工保護局7月6日在新聞發布會中，就在香港及新加坡工作的印傭薪酬提出建議。（印尼移工保護局網站）

印尼移工保護局 （B2PMI）在7月6日於當地舉行新聞發布會，該局局長Benny Rhamdani在會上就在香港、及新加坡印傭的薪酬提出建議。

就在港工作的印傭， 該局建議，如屬沒工作經驗者，其工資維持於現時香港法例訂明的最低工資、即4,730港元，以及1,196元的膳食津貼(如僱主不提供餐飲)。如印傭此前已有在香港、新加坡或台灣工作的經驗，又或屬續約印傭，該局建議其工資為6000港元，及1,196元的膳食津貼。

翻查資料，本港外傭的最低工資，在2022年10月已調高百分之2.2，由4,630港元增至4,730港元。此外，如僱主以膳食津貼代替為外傭提供免費膳食，相關津貼的金額也由每月不少於1,173港元增加23元至不少於1,196港元。Benny Rhamdani在當日記者會上，也有提及相關的最低工資上調，並對港府作出相關決定表達感謝。

至於在新加坡工作的印傭，印尼移工保護局則建議，將沒經驗印傭的月薪由現時550新加坡幣上調至750新加坡幣，而有經驗或續約者則增至950新加坡幣。

印尼移工保護局 （B2PMI）局長Benny Rhamdani。（印尼移工保護局網站）

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，外傭「爭取加人工年年都有」，有留意印尼方早前提出的建議，但表明「政府（外傭）最低工資加到幾多，唔係佢哋話，係我哋政府話。」認為不需要為此太擔心。她都提到，有些在港工作的外傭因工作表現好，其僱主也願意將其月薪提升至5500至6000元，「如果佢哋做得好，老實講香港人自然會加畀佢哋。」

香港僱傭代理協會主席、香港職業介紹所印尼協會主席張結民指，在求過於供的情況下，外傭有權「嗌價」，現時香港也有部分外傭，如菲律賓傭工，因資歷及工作經驗較豐富，其月薪可高於法例訂明的最低工資，但印傭學歷較低，相對地「嗌價」能力較弱。

張結民續稱，大半年前已知悉相關建議，印尼移工保護局只是在7月6日公開提出對印傭薪酬調整的建議。他估計相關建議或屬印尼方為減輕印傭出國工作負債問題，提出的「第二方案」，因為印傭零收費政策實施受阻，所以希望藉著上調薪酬，減輕印傭還債的負擔。

香港現時有14萬印傭。（資料圖片）

就印傭零收費政策在香港引起一場風波，勞福局局長孫玉菡在見印尼駐港總領事前，也有約見其他國家的駐港領事，包括孟加拉國駐港領事，冀開拓更多外傭來源地。

張結民表示，近日曾與孟加拉國駐港領事會面，並向領事明言孟加拉傭工的服務水平未達港人要求，且因語言問題，溝通也甚有困難，以致來港工作的孟加拉傭工一直不多。他建議港府如有意幫助香港業界及僱主，應主動協助孟加拉培訓外傭，例如派導師到當地教授廣東話。

勞工處回覆指，政府定期根據既定機制檢討外傭的「規定最低工資」和膳食津貼水平，並會諮詢外傭團體和外傭僱主團體。在決定有關水平時，政府會仔細考慮香港的整體經濟和勞工市場情況，並顧及僱主的負擔能力和外傭的利益。

被問到勞福局局長孫玉菡上周四與印尼駐香港總領事館會面時，有否談及印傭薪酬調整的問題，勞工處則指局長在會面時重申，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整。港府將繼續就印傭來港工作的事宜與印尼駐香港總領事館保持溝通。