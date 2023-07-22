全運會2025｜港府公開招聘統籌辦主任　月薪$27.96萬　列6大條件

第15屆全國運動會2025年舉行，由香港、澳門及廣東合辦。香港文化體育及旅遊局今日（22日）登廣告公開招聘全國運動會統籌辦公室主任，月薪達27.96萬元，獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期2.5年，條件須具備至少15年行政及管理經驗，當中包括在香港大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位至少10年。



第15屆全運會不少項目料將在啟德體育園舉行。（圖片來源︰啟德體育園官網）

文體旅局在網站刊招聘廣告，指該全國運動會統籌辦公室主任月薪為27.96萬元，需直接向文體旅局常秘匯報工作，其職責包括領導全運會統籌辦及主理其日常運作，策劃、推展及舉辦在香港舉辦的第15屆全運會，以及第12屆殘運會暨第9屆特奧會賽事。

該職位的職責同時包括要聯同有關政策局、各政府部門和相關體育總會，統籌全運會等工作，制定整體公關策略、監督邀請商界及專業團體翹楚等相關持份者參與其事等，並需擔任香港特區政府的主要聯絡人員，負責聯絡內地當局。

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按非公務員合約條款受聘 為期2.5年

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期2.5年，條件須具備至少15年行政及管理經驗。根據招聘廣告，申請人在獲聘時必須是香港永久性居民，且具備以下6項入職條件：

1、持有由本港大學頒授的學士學位或同等學歷；



2、具備至少15年行政及管理經驗，當中包括在香港大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位至少10年，如有與體育行政相關的專業經驗更佳；



3、深入透徹了解香港體育政策和體育界的運作模式；如對內地及澳門特別行政區(下稱「澳門特區」)的相關事宜亦有認識更佳；必須熟知國際及／或大型區域運動會和體育賽事，並具備籌辦有關賽事的經驗；曾參與全國運動會(下稱「全運會」)、殘疾人運動會(下稱「殘運會」)或特殊奥林匹克運動會(下稱「特奧會」)更佳；



4、具備國際視野，擅長與體育界別和內地當局、香港及／或澳門特區政府官員聯繫和合作，經常與內地、香港或澳門的(i)有關官員及／或(ii)大型體育機構有事務往來，及具備豐富經驗；



5、 具有實際的領導和組織能力、卓越的策略規劃技巧和敏銳的政治觸覺，並善於溝通和協商；以及



6、精於閱寫中英文，並能說流利普通話、粵語和英語。



文體旅局指，所有申請須於今年8月4日或之前送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座44樓文化體育及旅遊局人事部。有關職位空缺資料可瀏覽公務員事務局網站。