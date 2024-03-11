屯門雙嬰屍命案｜兩男女渉22及23年非法處理兩屍　押後以確定死因

屯門上周五（8日）揭玻璃樽藏兩嬰屍案，啓民徑一單位業主收回欠租住客的單位後，清潔人員到場清潔時，發現屋內兩個玻璃樽內，各裝有一具嬰兒屍體。兩名被指為男嬰父母的租客被捕，遭控以兩項阻止埋葬屍體罪，案件今（11日）在粉嶺法院提堂。兩被告暫毋須答辯，案件押後至6月3日再訊，以待警方繼續調查。兩名被告沒有保釋申請，還押監房看管。



控罪指2人分別在2022及2023年非法處理兩屍

兩名被告分別為林梓漢（24歲，報稱倉務員）和周櫻鏵（女，22歲，報稱公關），被控兩項阻止埋葬屍體罪。首項控罪指，兩被告於2022年某日，在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰的屍體。第二項控罪指，兩被告於2023年某日，在屯門啓民徑美恆樓一單位阻止埋葬一名男嬰的屍體。

兩被名今出庭時均戴口罩，其中身形瘦削的男被告戴眼鏡、穿白色長袖T恤，右邊頭髮有一撮頭髮捲起，期間曾望向公眾席。女被告則個子矮小，束馬尾。

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需作DNA比對及確認男嬰死因

控方申請把案件押後，以待警方繼續調查，包括進行DNA比對，以及等待醫學報告，以確定男嬰死亡原因。

辯方沒有保釋申請，裁判官把案件押後至6月3日再訊，並押後至3月19日作保釋覆核。

案件編號：FLCC533/2024