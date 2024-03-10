屯門雙嬰屍案｜男疑犯有黑幫新義安背景　曾涉販毒刑恐等案底纍纍

上周五（8日）屯門驚揭玻璃樽藏兩嬰屍案，經法醫驗屍後，相信兩嬰僅約24至30周大，暫無法確定兩嬰的死亡時間及死因。兩名涉嫌「非法處理屍體」被捕的男女租客，初步為去世嬰兒父母，明日（11日）於粉嶺裁判法院提堂。消息稱，被捕姓林（24歲）男子有黑幫「新義安」背景，活躍屯門區，過往案底纍纍，曾涉販毒、刑事恐嚇及自稱三合會成員等案；姓周（22歲）女疑犯報稱任職公關，初步無犯罪紀錄。



屯門啓民徑35號美恒大樓C座一單位，上周五（8日）揭發玻璃樽藏兩嬰屍案。（王譯揚攝）

案發於上周五（8日）早上10時許，啓民徑35號美恒大樓C座一單位業主收回欠租住客的單位後，指示清潔工人上門清潔期間，工人在客廳地板發現兩個各高約30厘米、直徑約15厘米的透明玻璃樽，各裝有一具泡在不明液體內的嬰屍。涉案單位面積約400呎，兩房、一廚、一廁。新界北總區重案組同日在油麻地區，拘捕一名24歲姓林男倉務員及一名22歲姓周女公關，涉嫌非法處理屍體，他們正被扣查。警方相信兩人是男嬰父母，其中林男有黑社會背景，兩人相信自2022年12月起租住涉案單位。

新界北總區重案組第一隊總督察歐陽德今早（10日）交代案情指，暫未找到兩嬰於本港醫院有生育紀錄。昨日法醫已在富山公眾殮房對兩具男嬰屍體進行初步解剖及驗屍，相信介乎24至30周大，身上無明顯傷痕，至於浸泡兩具屍體的玻璃樽液體，尚待進一步檢驗。而具體死亡時間，即男嬰是在出生前或後死亡、死亡原因，亦有待進一步檢驗及毒理報告。法醫已提取兩嬰DNA與兩名被捕人比對，以確認其親子關係。

警方作出呼籲，如任何人對這宗案件有任何資料提供，可致電新界北總區重案組第1A隊：3661-3356。警方指，這宗案件是一宗悲劇，藉此提醒市民，尤其是懷孕中的準父母，建議他們尋求專業的醫護意見及適當的照顧。警方強調，失當行為導致嬰兒死亡，絕對有機會附上刑事責任。