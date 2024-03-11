中大醫院六名護士投訴遭上司性騷擾　院方：已紀律處分調離部門

中大醫院深切治療部爆性騷擾事件，至少六名女護士投訴遭一名資深護士性騷擾，實名向院方舉報，但有人認為醫院無嚴正處理事件，只將涉事人士調離部門。

中大醫院回覆確認收到投訴，已展開內部調查，並已按既定機制作出紀律處分，包括向涉事人士發出警告信及將其調離原有部門，但以私隱理由拒透露詳情。



中大醫院位於沙田澤祥街，於2021年1月啟用。（資料圖片／羅君豪攝）

遭言語及肢體性騷擾 均為男護士下屬

消息指，中大醫院深切治療部有多名女護士，指控一名資深男護士對她們作出性騷擾，當中包括言語上的騷擾及肢體接觸。據知受害人均為男護士的下屬，至少六名受害人向中大醫院實名舉報事件。

知情人士：院方着受害人不要外泄事件

不過知情人士向《香港01》表示，涉事的男護士只被調離深切治療部，並沒有因事件而被降職，又稱院方叫受害人不要外泄事件，質疑院方的處理手法不公，認為醫院想低調處理事件。

按既定機制紀律處分

中大醫院回覆查詢指，接獲涉事同事的投訴後，已即時展開內部調查，並即時暫停相關人士的職務。經詳細調查後，院方根據情況，按既定機制向該同事作出紀律處分，包括發出警告信及將其調離原有部門。

人力資源部提醒涉事同事 不宜向他人透露詳情

不過，中大醫院指，由於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事同事，不宜向其他人透露有關詳情，並無回覆向涉事人士作出了什麼紀律處分，亦無回應有否要求受害人不要公開事件。