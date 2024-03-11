中大醫院：藥物及醫療通脹　去年下旬錄$1.7億虧損　較估算高兩成

中文大學早年獲政府貸款40.33億元發展中大醫院，據醫衞局文件顯示，中大醫院去年下旬錄得9.55億元收入，同期未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損1.7億元，較獨立顧問推算高出兩成。中大醫院解釋，由於藥物和醫療用品價格通脹，令營運成本高出3,400萬元，院方已採取成本控制措施，強調有信心最快在2024/25年度實現收支平衡。



中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，醫院於2021年落成，同年9月開始營運。（夏家朗攝）

醫衞局提交立法會文件指出，中大醫院在2021年投入運作後遇上新冠疫情，獲准順延兩年還款，其後可再申請順延3年。

估計2024/25年度可達收支平衡

文件披露，在去年7月至12月期間，中大醫院錄得收入 約 9.55億元， 與獨立財務顧問所推算約9.5億元相若，略高出約1%；同期院方的未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損約1.7億元，較獨立財務顧問所推算約1.4億元，高出約21%。

中大醫院解釋，主要因藥物和醫療用品價格通脹導致，令營運成本高出約3,400萬元，中大醫院已採取成本控制措施，並有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024/25財政年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。

而截至去年底，中大醫院現金結餘約 4 .25億元，較獨立財務顧問所推算約3.74億元，高出約15%。政府表示，會繼續密切留意中大醫院往後的財務狀況，以確保院方有足夠現金償還政府貸款。