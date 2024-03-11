中大醫院性騷擾事件　院方再回應稱不涉刑事　無阻受害人報警

中大醫院深切治療部爆性騷擾事件，至少六名女護士投訴遭一名資深護士性騷擾，實名向院方舉報。中大醫院今日（11日）下午承認事件後，晚上再回應稱，內部調查後相信事件不涉刑事，故無報警，但指無阻止受影響職員報警。



中大醫院位於沙田澤祥街，於2021年1月啟用。（資料圖片／羅君豪攝）

消息指，中大醫院深切治療部有多名女護士，指控一名資深男護士對她們作出性騷擾。中大醫院今日下午回覆《香港01》查詢承認接獲投訴，內部調查後已按既定機制向涉事人士作出紀律處分，包括發出警告信及將其調離原有部門。

中大醫院晚上再回覆指，根據內部調查結果，認為沒有充分證據顯示涉事行為已構成刑事罪行，因此院方並沒有向警方報案，亦沒有阻止受影響員工向警方報案。

消息指，性騷擾事件包括言語上的騷擾及肢體接觸，受害人均為男護士的下屬。知情人士向《香港01》表示，涉事的男護士只被調離深切治療部，無因事件而被降職，又稱院方叫受害人不要外泄事件，質疑院方的處理手法不公，認為醫院想低調處理事件。

中大醫院晚上回覆時補充，由於涉及私隱問題、內部調查及懲處，人力資源部一般會提醒所有涉事同事，內部調查期間不宜向其他人透露有關詳情，不過無回覆向涉事人士作出了什麼紀律處分。