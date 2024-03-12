新登記小巴須安裝安全帶監察機　業界稱難減爭執：部份乘客幾狼戾

運輸署早前修訂，要求所有在2023年9月1日或之後首次登記的公共小巴在車廂内須安裝佩戴安全帶偵測及警示系統。的士小巴商總會理事長周國強在港台節目認為，雖然新系統會因有乘客未佩戴安全帶而發出聲響，但他形容「部份乘客都幾狼戾，坐低都已經有爭拗，依家香港個情況咁樣，想叫司機叫好難」，故反而希望政府加強教育。



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運輸署在2020年起推出試驗計劃，在8條小巴線進行專線小巴偵測座位佔用及佩戴安全帶狀況的技術研究，其後修訂公共小巴發牌條件，加入條款要求所有在2023年9月1日或之後首次登記的公共小巴在車廂内，須安裝佩戴安全帶偵測及警示系統。

的士小巴商總會理事長周國強今（12日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前市面有兩套相關系統，售價分別為萬多元及八千多元，惟由於後者用Wifi的裝置，訊號不太準確故暫時未能在小巴提供。

運輸署早前修訂，要求所有在2023年9月1日或之後首次登記的公共小巴在車廂内須安裝佩戴安全帶偵測及警示系統。（網上圖片）

業界：執行上會引起爭拗

他又指，如單靠小巴司機提醒乘客必須佩戴安全帶較麻煩，因一般小巴車程較短，如因乘客不佩戴安全帶而拒絕開車，執行上會引起爭拗，甚至出現脫班情況，「喺營運嚟講係有啲辛苦。」

他表示，雖然新系統會因有乘客未佩戴安全帶而發出聲響，「（但）有部份乘客都幾狼戾，坐低都已經有爭拗，依家香港個情況咁樣，想叫司機叫好難」，故反而希望政府加強教育。至於會否希望政府給予資助，他則重申小巴營運困難，倡政府加強支援「政府要諗下點幫小巴轉型或增強收入」。

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