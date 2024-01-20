小巴外勞司機｜駕駛合格率不足4成　林世雄：基數細不需過度演繹

運輸業輸入勞工計劃已發放969個小巴、客車及跨境直通車司機配額，惟輸入司機駕駛考試合格率未盡人意。運輸及物流局局長林世雄稱，至今已超過100名輸入司機到港，約一半已成功考牌，稱現時外勞小巴司機基數細，「（合格率低）唔需要特別過度演繹」，並指看不到司機考牌時有積極性不足情況。問及小巴業界有否後悔輸入外勞，林則稱：「我聽唔到呢啲聲音。」



運輸署本星期回覆查詢時指截至周一（15日）已有約91人名外勞司機到港，其中56人已參加駕駛考試，只有22人合格，合格率不足4成。林世雄今早（20日）在電台節目稱，最新已有超過100名司機到港，一半已成功考牌。

被問及合格率低，林世雄強調外勞司機考牌要求與香港司機無異，須嚴謹處理以保障道路安全，指這些只是開始的數字，「數字係細、（外勞小巴司機）個基數細，唔需要特別過度演繹」，要向業界提出要做好訓練。

運輸及物流局局長林世雄。（廖雁雄攝）

運輸業輸入外勞情況下，營運商要先聘請外勞司機再安排其到港考牌，出現有司機考牌不合格仍有糧出的情況，林世雄則指任何一名輸入司機都想留在香港工作，「睇唔到佢哋呢方面積極性不足，佢哋都好希望考試成功，我唔係太過擔心。」

外勞工資成本達2萬 林世雄相信僱主會做選擇

另有小巴業界反映，外勞司機工資最少要有14,300元，加上住宿等，成本或需達2萬元。林世雄指相信僱主會做選擇，包括聘請外勞還是改善本地司機薪金待遇。問及業界有否反映後悔請外勞，他則指：「我聽唔到呢啲聲音。」

林世雄稱今年首季會向的士業界發出車隊申請邀請，期望年可內成立的士車隊。（歐嘉樂攝）

另外，林世雄稱今年首季會向的士業界發出車隊申請邀請，期望年可內成立的士車隊。他指從不覺網約車是大問題，關鍵在於相關車輛是否合法取酬，故今年內會提出針對白牌車及非法出租車的規範方案，讓社會討論。