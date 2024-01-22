小巴外勞司機｜西貢小巴7名外勞下月考車　「肥佬」兩次會解約

政府輸入外勞計劃，引入外勞小巴司機解決本地人手不足問題。西貢（1,2號）專線小巴有限公司總經理馮致華今早（22日）指，現時已到港的7名外勞司機下月初會學車、下月中會考試，若然「一剔PASS」，會再花一星期時間熟習駕駛，至2月下旬正式開工。他也提到，另有15人正等待內地勞務局審批文件。



西貢（1,2號）專線小巴有限公司總經理馮致華指，已到港的7名外勞司機2月初會學車、2月中會考試，「一剔PASS」的話會再花一星期時間熟習駕駛，並在2月下旬正式開工。（資料圖片/黃桂桂攝）

西貢（1,2號）專線小巴有限公司總經理馮致華表示，其公司在運輸業輸入勞工計劃獲批30個名額，現時有7人已到港，另有15人正等待內地勞務局審批文件。他坦言，整個申請過程需較長時間，撇除到內地進行面試、招聘的時間，覓得合適司機後，要將其資料交了入境處，相關審批需時約四星期，其後要再交內地的勞務局審批，同樣需要約四星期，即前後至少兩個月，「中間有變故都有聽過，司機中間搵到其他工呀。」

考試費、學車費約一萬元

近來外勞司機考牌的合格率受關注，他指其公司聘用外勞司機時，已與對方協商，如對方來港後在駕駛考試不合格，可重考一次，惟再不合格便會取消合約，再另聘其他外勞司機。他解釋，在香港考車牌不便宜，計及考試費、學車費，每次要花上約一萬元，如不合格兩次，成本也達兩萬元。

最快下月底可正式開工

馮致華續指，其公司招聘的外勞司機到港後，會領取1、2號牌（即私家車牌及輕型貨車牌），並會在資深司機的陪伴下，在西貢範圍駕駛公司的工程車，熟習路線、及路面情況。他估計，現時已到港的7名外勞司機下月初會學車、下月中會考試，若然「一剔PASS」，會再花一星期時間熟習駕駛，至2月下旬正式開工。

他提到，外勞司機來港後，既要支付考試費、學車費，也要支付人工，有別於本地司機學習路線數日即可開工，惟「唔係我地唔想請本地司機，係真係無人入行。」又指其公司現時的本地司機普遍已50、60歲，40多歲的本地司機非常少。