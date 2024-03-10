醫療事故天瑜離世｜網民湧至FB專頁悼念　AI繪天瑜小天使鼓勵家人

因醫療事故成為植物人的8歲女童周天瑜，因病情惡化，今日（10日）由家人決定拔喉，在傍晚離世。在天瑜爸爸開設的Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」中，有大批網民就於上周四（7日）所發表的最新一篇帖文留言悼念，希望天瑜能夠安息，有網民選擇以AI程式製作天瑜化身小天使；不少留言鼓勵天瑜家人振作，並呼籲患有癌症的天瑜爸爸要好好照顧自己。



網民鼓勵抗癌中的天瑜爸爸：一定要頂住，照顧自己

天瑜離世消息傳出後，網民在晚上約7時許已湧到帖文留言，當中多為祝願天瑜一路好走的訊息，包括「希望天瑜妹妹回到天父身邊開開心心，快快樂樂，屋企人都要保重身體」、「願（天瑜）以後再無痛苦，做個快快樂樂既小天使」；亦有一直關注的網民留言，「Follow左（咗）好耐，雖然奇蹟最後沒有出現，但係你已經好叻女，爸爸都要加油」

有也不少網民為天瑜爸爸加油，也有網民表示今次拔喉是「一個最痛苦既決定，天瑜爸爸一定很難受」，「好心痛但爸媽咁做一定係下了好大決心，我知道你吔一定好掙扎好難受，但如果能令妹妹唔好再受苦只能咁做」。不少網民都鼓勵天瑜爸爸「一定要頂住」，天瑜在天上會多謝你地（哋）無私的愛，願天瑜爸爸身體健康，照顧自己」。

天瑜於2020年一次手術期間因醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。（天瑜醫療事故關注組2022 圖片）

天瑜接受腫瘤切割手術期間心跳停頓變植物人

2018年，當時3歲的周天瑜確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤。她於2020年5月到瑪麗醫院進行腫瘤切割手術，期間她心跳暫停，醫生為她剖腹排出積水，成功恢復呼吸和心跳。 但因手術期間長時間缺氧，心跳停頓達52分鐘，導致天瑜腦部嚴重受損、手術後一度處於昏迷狀態，並成為植物人。

天瑜爸爸一直有在社交網站分享天瑜的狀況，不過他在去年8月及11月分別證實患上了惡性肌肉腫瘤以及肺癌三期。不過天瑜爸爸十分努力抗癌，他亦不時在社交網站分享治療進度。

+ 2

天瑜爸爸多年控訴醫管局，並提出民事索償，爭取局方交代事故細節，經歷近三年訴訟，雙方最終在去年10月達成和解協議。去年12月，天瑜父親就在社交網站表示，天瑜近期持續低血壓及心跳減慢，相信是心臟開始衰竭。他提到，「天瑜的生命可能正在倒數，與其繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信並不是最壞的結局。」

▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼

