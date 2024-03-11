天瑜離世｜父親fb首度開腔　「約定他日天家再見，爸爸永遠愛你」

在2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜，昨日（10日）傳出拔喉的離世消息。「天瑜」爸爸今早（11日）首度在社交媒體開腔表示，確認天瑜在昨日下午3時40分離世，在一家三口陪同之下，目送她到達彩虹橋的另一端，「爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」



天瑜爸爸指，自己昨日亦發高燒，加上天瑜突然離世，心力交瘁，感謝一直支持和關注天瑜的朋友。



因醫療事故成為植物人的女童天瑜昨日離世，爸爸今早首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世 （天瑜醫療事故關注組圖片）

小天瑜昨日傳出離世息，天瑜爸爸今早首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世，在一家三口陪同之下，目送她到達彩虹橋的另一端。

他提到，天瑜在臨走前的一刻，用盡最後的力氣張開雙眼，軟弱無力地再一次看着他和媽媽，然後她的心跳和呼吸慢慢停止，直到最後安詳地離去。

我的天瑜小公主，對於你的離世，我們都感到萬分心痛和不捨，你是爸爸生命中最快樂最甜蜜的回憶，但也是最深刻最痛苦的經歷。 天瑜爸爸

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天瑜爸爸指，自從2018年天瑜確診癌症後，可謂嘗盡苦頭，「但從現在開始，你得到解脫了，回到天家，你將不會再有任何痛苦」，「爸爸跟你約定，我們他日天家再見。天瑜，爸爸永遠愛你！」

天瑜爸爸又提到自己的病情，昨天開始發高燒，再加上天瑜突然離世，「實在真的已經心力交瘁，在這個情況下，要回應大家的善意關心，也實在感到力不從心。」

家人已成立治喪委員會，由慈善機構「香港關懷力量」呂之德會長及公共關係總監王耀龍博士M.H作為代表，負責處理天瑜的後事。