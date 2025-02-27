財政司司長陳茂波在立法會宣讀財政預算案，第一句已經說出了重點——「這是本屆政府任期中期的財政預算案。」發表本屆政府的第三份預算案，司長理應承接過去兩年「改革求變」的精神，突破香港發展的瓶頸；這份預算案同時作為本屆政府的倒數第三份，是時候讓市民開始看見成果，展示時不我待的氣魄。但是，香港人從這份財政預算案看到了什麼？



司長宣讀的大部分內容，根本沒有人有興趣聆聽下去。要麼是往年財政預算案和施政報告的措施，要麼是華而不實的空泛措詞。就以創新科技為例，人工智能超算中心、香港微電子研發院、人工智能資助計劃、新型工業化資助計劃、新型工業加速計劃、創科加速器先導計劃等都是舊有政策，在社會期望政府具體改革求變的時刻，如此「數白欖」除了聽得人迷迷糊糊之外，不知道有何用意。

舊瓶舊酒「數白欖」 改革求變未出現

這裏十億、那邊八億的開支偶然叫人醒一醒來，但更擔心的是公帑花了出去，對於創科經濟卻沒有泛起半點漣漪。畢竟司長從幾個基金左撿右拾也能堆砌到六百多億元閒置資金，現在創科幾個資助計劃，以至再成立一個全新的香港人工智能研發院，到底有沒有KPI可以說明政府在以什麼結果為目標？

本港創科發展的瓶頸、短板或阻礙是什麼，陳茂波從來沒有釐清。於是乎司長雖然口說「以制度改革釋放創新和經濟潛能」，但我們從財政預算案中找來找去，只得便利上市申請、檢討扣稅安排、簡化審批機制、檢視法例等小修小補。

至於「三中心一高地」，同樣看不見「改革求變」。對於鞏固國際金融中心地位，預算案好像下了不少工夫，在此可以輕易列舉十個八個：無紙證券市場制度、制訂發展一級及二級債券和貨幣市場路線圖、債券市場代幣化、資產及財富管理稅務優惠、人民幣交易櫃台納入港股通、離岸國債期貨、將房地產投資信託基金納入互聯互通、與內地快速支付系統互聯……但心水清者自然認得，以上全部在去年甚至更早已經提出會研究、計劃、探討。

「三中心一高地」 香港逆水行舟

這不是說種種措施並不可取，就好像強積金「全自由行」廣受打工仔歡迎，惟今份預算案只表示會諮詢公眾以及向政府提交建議，所謂「盡快實行」杳然無期。環球金融市場競爭激烈，用這樣的效率辦事，香港恐怕落得逆水行舟的下場。

國際貿易中心方面，在小學生也懂得用生成式人工智能的今時今日，我們連便利貿易文件電子化的法例修訂也要等多至少一年才能提交立法會。去年預算案表示與沙特阿拉伯正進行投資協定談判及考慮在利雅得增設經濟貿易辦事處，今年繼續正在探討簽訂協定及積極商討開設經貿辦。更何況貿易戰陰雲密佈，特朗普新政府對中國貨品徵收的額外一成從價關稅波及香港，勢必令我們近年來已經反覆減少的對美國出口（包括轉口）雪上加霜。正當美國對華全面圍堵，預算案卻沒有提出戰略佈局。

國際航運中心方面更加是慘不忍睹，除了重提為船舶租賃商引入扣稅安排和發展智慧港口之外，司長基本上只能夠避而不談。即使是一家海外航空服務公司探討在港拓展業務，預算案也要說成是「推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心」。看着貨櫃碼頭吞吐量排名跌出全球十大，機場旅客人次被廣州白雲機場和深圳寶安機場超越，這份財政預算案航運業界會否「收貨」，答案自不待言。

經濟發展朝夕必爭 北都建設逆風而行

將醫療、文創、旅遊和教育並列為產業，或許令人感到一絲安慰，可惜的是具體政策依然欠奉。例如醫療產業寥寥三段，藥物及醫療器械規管、「第一層審批」以至興建第三所醫學院都是過去已經提出，政府預期達到怎樣的規模，何時看到成果，我們仍然無從得知。旅遊產業目前為全社會上下寄於厚望，不論是盛事經濟、熊貓經濟抑或是轉虧為盈的香港迪士尼樂園，只要能夠吸引到旅客、爭取到消費就是好東西。預算案除了提出今年會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱加設輕食飲品攤檔之外，較為值得期待的只有將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標。不過活化紅磡站及周邊十公頃用地的念頭，早於前年施政報告已經提出，但到了現在仍然只是研究階段，尚未提出具體建議，負責的司局長是不是應該為此負上責任？

不管對於經濟發展抑或是財政預算，時間都是重要因素，甚至可以說是朝夕必爭。西九文化區陷入財困，正正是因為落成進度拖慢了利潤回本。啟德體育園如果早一年半載落成，去年香港所能舉辦的盛事以及旅客人次就是另一個層次。北部都會區姍姍來遲，不要說追趕深圳的創科發展，我們若能夠做好自己已經算是萬幸。畢竟十年八年前經濟蓬勃、庫房水浸的時候政府沒有大舉投資，現在賣地收入大跌、財政赤字連年，建設「北創科」只能夠逆風而行。

滅赤字未見曙光 小市民無奈承受

即使當局推動原址換地以及試行「片區開發」，企圖將開發成本卸給地產商，但基本工程開支在未來幾年進入高峰期，平均每年高達1200億元，加上短期債務陸續到期，政府不得不每年發行1500億至1950億元新債，在帳面上營造三四年後綜合盈餘的效果。萬一河套合作區雷聲大雨點小，新田科技城不像樣，北都大學教育城又只得間醫學院，現在的赤字投資如何在未來帶來回報？

相比之下，經營帳目收支平衡容易得多。會計師出身的陳茂波在任財政司司長已經八年，所謂的開源節流方法可謂手到拿來。官員及公務員凍薪加上編制刪減，每年不難節省一二百億。然後對小市民「開刀」，取消學生津貼，將乘車優惠由兩元改為兩折，提高交通費用補貼門檻，再將薪俸稅和個人入息課稅的寬減上限減到聊勝於無的1500元，將更多低收入打工仔納入稅網……加起來勉強也有一百幾十億。

當香港受困於經濟結構問題，「勇於改革、敢於破局」又只停留在口號，市民看着這份預算案也不知道今時今日的經濟不景還可以怎樣逆轉過來，或者可否逆轉過來。尤其是面臨凍薪減薪的打工仔、憂慮小店捱不下去的老闆，他們看着這份湖水藍色為封面的財政預算案，與其說是看到無限生機與可能，倒不如說是蒼白無力的一紙文件。