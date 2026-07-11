LEAP East首度登陸香港　聚6.5萬億美元資金覓中東商機

首屆LEAP East科技展於2026年7月8日在香港正式揭幕，標誌著沙特阿拉伯博覽會品牌首度進軍海外。活動一連3日舉行，吸引逾2.5萬人及代表超過6.5萬億美元資產的投資者參與。香港與沙特高層官員共同出席，期望藉此深化亞洲與海灣地區的科技及投資合作。



LEAP East銳意鞏固香港作為亞洲與中東之間科技、投資和創新重要樞紐的地位。

匯聚全球精英 探討AI與跨境投資

活動匯聚了340位講者、450家參展商以及300家初創企業。在資金對接方面，現場共有600位投資者參與，他們代表著高達6.5萬億美元的資產管理規模（AUM），將圍繞人工智能、跨境投資及數碼創新等議題展開交流。

活動同時匯聚了340位講者、450家參展商以及300家初創企業。

亞洲佔全球AI專利8成

活動開幕典禮由沙特通訊及資訊科技部部長Abdullah Alswaha、香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東，以及Tahaluf董事會聯席主席FaisalBin Saud Al Khamisi主禮。

活動開幕典禮由Abdullah Alswaha、陳茂波、孫東，以及Faisal Bin Saud Al Khamisi主禮。

創新科技及工業局局長孫東（左四）、與沙特通訊及資訊科技部部長Abdullah Alswaha（左五）、財政司司長陳茂波（右五）及一眾嘉賓合照。

Abdullah Alswaha在致辭時強調亞洲在全球科技經濟中的影響力日益增長，相關經濟活動規模達34萬億美元，佔全球經濟的3分之1，是全球最大的數碼和人工智能經濟體，並擁有全球82%人工智能專利。

Abdullah Alswaha在開幕禮時致辭。

港府投資逾38億美元 擔當「超級聯繫人」

為推動創科，孫東表示港府已推出3項各涉100億港元的資助計劃，總投資額超過38億美元（約297億港元）。他指出本港的初創生態圈發展迅速，自2021年起增長近4成，截至2025年初創企業數量已突破5,200家。孫東認為，沙特阿拉伯的「2030願景」帶來龐大機遇，香港能充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進國際合作。

Abdullah Alswaha、陳茂波、孫東一同參觀展覽，並與參展商會面，了解各項科技的最新發展。

沙特展覽首度進軍海外 規模為本港新展5倍

Faisal Bin Saud Al Khamisi認為，LEAP已經發展為連接人脈的重要平台，而香港作為亞洲樞紐，是LEAP East走向全球的絕佳選址。Tahaluf行政總裁Mike Champion補充，首屆LEAP East的規模是香港一般新展覽的5倍以上，這反映了市場對連結亞洲與海灣地區科技生態圈有著強烈需求。

Faisal Bin Saud Al Khamisi認為，LEAP已經發展為連接人脈的重要平台，而香港作為亞洲樞紐，是LEAP East走向全球的絕佳選址。

開幕儀式後，兩地代表團參觀了多個主題展館，包括香港科技園、數碼港，以及沙特Aramco Digital 和 Saudi Exports等，親身了解兩地最新科技成果。