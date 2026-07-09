首屆LEAP East 科技展揭幕　陳茂波：擬今年再率團訪問沙特商合作

LEAP East 2026國際科技與信息技術展周三（8日）在會議揭幕。財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東，與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha共同出席開幕典禮，歡迎來自30個國家及地區逾340位演講嘉賓及450家展商、共超過35,000人出席活動。



2026年7月8日，財政司司長陳茂波在LEAP East 2026開幕典禮上致辭。（政府新聞網圖片）

2026年7月8日，在LEAP East 2026開幕典禮上，左起：創新科技及工業局局長孫東、財政司司長陳茂波，與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha合照 。（政府新聞網圖片）

LEAP會議首次在沙特以外舉辦

陳茂波致辭時歡迎首屆LEAP East在香港舉行，指這是LEAP會議首次在沙特以外地區舉辦，突顯香港作為連接中國內地與世界的獨特門戶角色。他樂見LEAP East未來3年將繼續在香港舉行。

陳茂波邀請沙特及海灣地區的企業，善用香港作為國際集資與風險管理平台，並指出香港將持續深化與沙特在創新、基建、綠色科技、醫療健康、先進製造及專業服務等領域的合作。

他同時透露，計劃於今年稍後再次率團訪問沙特阿拉伯，屆時將帶領基建、綠色科技、醫療健康及先進製造業的領軍企業，以及金融、投資和專業服務界的代表，一同探討具體項目與未來合作方向。

2026年7月8日，嘉賓參與LEAP East 2026開幕典禮。（政府新聞網圖片）

2026年7月8日，創新科技及工業局局長孫東在LEAP East 2026開幕典禮上致辭。（政府新聞網圖片）

孫東晤沙特通訊與資訊科技大臣

孫東致辭時感謝沙特將活動帶來香港，並回顧2024年到訪利雅得，促成雙方在科技領域的合作。他強調，香港作為國際交流的「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，及在「一國兩制」下擁有的獨特優勢，是內地企業走向全球，以及沙特和中東企業進入內地和亞洲市場的理想門戶。

開幕典禮後，陳茂波和孫東參觀展覽，並到訪香港展館。此外，孫東與Abdullah Alswaha會面，並就兩地創科協作交流意見。

一連3日的LEAP East 2026國際科技與信息技術展涵蓋人工智能、深度科技、智慧城市和新能源產業等多個科技領域，為投資者和初創企業打造綜合生態系統，促進跨境產業合作。其中，由創新科技及工業局設立的香港展館，展示香港創科發展及科研成就。

2026年7月8日，在LEAP East 2026開幕典禮。前排左一起：創新科技及工業局局長孫東、沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha、財政司司長陳茂波，以及其他嘉賓參觀展覽攤位。（政府新聞網圖片）