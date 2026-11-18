【BUD 專項基金】BUD專項基金由特區政府於2012年6月正式成立，並由生產力促進局負責執行與管理。目的是資助香港非上市企業透過發展品牌、升級轉型及拓展營銷，在中國內地及其他目標市場發展。「01創科」 為大家整理BUD專項基金的申請資格、審批時間、資助上限、流程及常見問題。



BUD專項基金是什麼？

根據BUD專項基金的網頁，BUD全稱是發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金，目的是資助香港企業在香港以外市場發展、升級、轉型，促進企業在相關市場的業務發展。 BUD資金亦設有三款申請類別，分別是「一般申請」、「申請易」、「電商易」。

工業貿易署2012年6月推出「BUD專項基金」，協助企業透過發展品牌、升級轉型，開拓及發展內地市場業務。（生產力促進局相片）

誰有資格申請BUD專項基金？

申請者必須符合以下三點：

一、需按照香港《商業登記條例》（第310章）在香港登記，並持有有效的商業登記證二、 必須為非上市企業

三、香港境內擁有實質業務運作（例如擁有實體辦公室、聘用員工並有強積金MPF供款記錄、有持續的業務往來，而非空殼公司 ）



只要符合以上三點，不論行業類型或公司規模均有資格申請。

如何認定企業具有「業務關聯」？

根據「BUD專項基金」指引，任何在港有實質業務的非上市企業均可獨立申請資助，無須擁有多間關聯公司。

當局亦有設立的「相關企業」條款，指由同一股東持有 30% 或以上股權、且業務性質相同的香港企業（不論是否母子公司架構）。相關企業須共用最高 700 萬港元的累計資助上限，以防止重複申領；若旗下企業業務性質不同，其資助額度則有機會分開計算。

BUD專項基金資助的援助形式是怎樣？推行期有多長？

BUD專項基金怎樣提供資助？

資助會以1（政府）：3（企業）的配對比率提供，政府最多資助個別項目總核准開支的 25%，而企業則以現金形式承擔不少於項目總核准開支的75%。獲批項目的審計費每次最多港幣一萬元，亦同樣會按照 1（政府）：3（企業）的配對比率計算。

BUD資助會以1（政府）：3（企業）的配對比率提供

企業需要申請前審慎評估自身的流動資金與周轉能力。皆因BUD專項基金最新調整，政府首期撥款已由75%大減至20%，同時資助配對比例亦由以往的1:1收緊為1:3（政府25%：企業75%）。以一個80萬港元的拓展項目為例，企業獲批後可取得的首期資金由原本的30萬減至4萬，所以申請者在項目啟動初期便需自行墊付76萬營運資金。

BUD專項基金的推行期有多長？

每一項核准項目必須在24個月內完成，任何延長項目推行期的要求將不獲接納。政府會在接納企業提交報告及審計賬目後，才會發放終期撥款。請保證有足夠資金、人力及行政能力保證項目能如期進行

BUD 專項基金資助範圍涵蓋哪些範疇？

BUD專項基金涵蓋三大範疇，包括發展品牌、升級轉型以及拓展營銷，以下是符合相關範疇的一些例子。

發展品牌 品牌形象設計、商標註冊、包裝改良、宣傳片製作、公關活動、使用人工智能技術，深化品牌發展等 升級轉型 自動化生產設備、引入 ERP / CRM 管理系統、使用人工智能提升生產力和降低成本等 拓展營銷 營銷策略規劃、營銷團隊建立及管理、採用 AI 技術拓展營銷，包括市場推廣策略及研究、銷售及分銷、銷售自動化與潛在客戶分配等

另外若想申請中小企業市場推廣基金（EMF）的申請者要留意。現時EMF已正式結束並全面整合至 BUD 專項基金，現時香港企業若想申請政府資助進行海外參展、數碼營銷或拓展境外市場，均需統一透過 BUD 專項基金（如「申請易 Easy BUD」或「電商易」）遞交申請。

BUD涵蓋全球哪些經濟體？

「BUD 專項基金」目前的資助地域範圍已擴大至全球 50 個經濟體，除中國內地外，還有以下49個其他經濟體：

大中華地區（1 個） 澳門特別行政區 亞洲（19 個） 東盟十國（汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、日本、韓國、蒙古、巴基斯坦、孟加拉、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、格魯吉亞、埃及 中東（5 個） 科威特、阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾 歐洲（17個） • 歐洲自由貿易聯盟四國（冰島、列支敦士登、挪威、瑞士）、英國、 法國 、德國 、荷蘭、奧地利、比利時－盧森堡經濟聯盟、丹麥、芬蘭、瑞典、意大利、匈牙利、土耳其 美洲（5個） 加拿大、墨西哥、智利、秘魯、 巴西 大洋洲（2個） 澳洲、新西蘭

***「電商易」申請者需留意，「電商易」的資助地域範圍只涵蓋中國內地和東南亞國家聯盟十國。

BUD專項基金分有內地計劃及其他經濟體計劃。

BUD專項基金各類別的資助上限有多少？

根據工業貿易署的資料，每家企業於「BUD專項基金」下最高累計資助上限為700萬港元，並最多可獲批70個項目。企業可根據項目規模、需求及範疇選擇。

申請類別 每宗資助上限 適用範圍 一般申請 港幣80萬元 主要申請類別，涵蓋一系列可獲資助措施 申請易 港幣15萬元 針對小額項目推出的簡化版申請項目 電商易 港幣80萬元（累計資助上限為100萬元） 專為推動電子商貿業務而設

BUD填表前要如何規劃？

在填表前，申請者可以先構思項目内容，以下是構思項目的三個大方向：

一、確立發展目標：確保業務發展項目符合三大資助範疇的其中一項

二、計劃項目内容：選擇申請資助項目並選擇申請類別

三、制定項目預算：制定計劃措施內容，和各項措施的預算金額



BUD專項基金如何申請？審批時間又需要多久？

BUD一般申請的申請流程是怎樣？

「一般申請」與「電商易」的BUD申請流程相同，一共三個步驟。

一、準備項目計劃書及申請文件（如商業登記證、實質業務運作證明、股權結構證明等）

二、網上提交申請資料及電子表格到 BUD專項基金網上電子申請平台 ，執行機構確認資料齊備後60個工作天內，申請者便會獲得審批結果

三、接獲審批通知後，簽訂資助協議，並選擇領取首期撥款或是中期撥款



關於撥款，若申請者選擇領取首期撥款，會約在1個月後得到款項，並在項目完結後獲得最終撥款；若申請者選擇中期撥款（項目必須超過18個月或以上），則會在項目中期發放撥款，項目完結後獲得最終撥款。首期撥款與中期撥款只能二選其一。

BUD「申請易」的申請流程是怎樣？

BUD「申請易」的申請流程同樣三個步驟完成。

一、準備項目計劃書及申請文件（如商業登記證、實質業務運作證明、股權結構證明等）

二、網上提交申請資料及電子表格到 BUD專項基金網上電子申請平台，執行機構確認資料齊備後30個工作天内，申請者便會獲得審批結果

三、申請成功後簽訂資助協議，撥款會在政府接納申請者的最後報告及最終審計帳目，才會一次性發放。



申請者須留意兩點：首先，如執行機構認為資料不足，申請者將獲通知並在14個工作天内提交所需資料；另外，申請者可以在提交申請資料後翌日推行項目，但假若申請不通過，申請者須自行承擔已開展項目的全部開支。

BUD有沒有申請期限？

BUD全年接受申請，其中「一般申請」及「電商易」以按季批次的方式處理，即每3個月為一個批次，分別於3、6、9及12月底截止。

「申請易」則全年隨時接受遞交，不設批次。

BUD審批時間通常要多久？

三款申請類別的審批時間各有不同。以「一般申請」及「電商易」申請為例，確認資料齊備後，60個工作天便可得知審批結果。

而「申請易」則是在確認資料齊備後，30個工作天便可得知審批結果。

常見問題

有意開拓中國內地及/或計劃涵蓋的經濟市場，但未有具體項目，可以申請嗎？ 可以，有意開拓中國內地及/或計劃涵蓋的經濟市場的申請企業，只需將現有業務計劃調整至符合「BUD專項基金」的規定，即可作為申請項目提交。

如不熟悉目標市場，申請企業可委聘合資格服務提供者制定「全盤業務發展計劃」，提交「BUD專項基金」申請 。