浸會大學辦第二屆「藥食同源」　核技術拆解摻假食物維護食品安全

浸會大學由今日（5日）起一連兩日於香港科學園舉辦第二屆「藥食同源2026」會議，是次會議主題為「食品與傳統中醫藥融合：探索人類健康的科學與方法」，邀請45位來自世界各地頂尖國際組織、業界、學界和政府講者，探討加快推動改善全球健康與福祉的創新方案，內容涵蓋技術創新及安全性、科學驗證、監管考慮及法規、市場趨勢、應用與投資以及未來發展。



45位來自世界各地頂尖國際組織、業界學界精英及政府講者。（大會提供）

會議由香港科技園公司協辦、投資推廣處支持，吸引國際專家、學者、領袖及投資者，推動食品、中醫藥與科學的創新轉化及影響力，以回應全球健康挑戰，共塑公共健康的未來。

浸大校長衞炳江倡藥食同源 現代科學結合預防醫學

浸大校長衞炳江在開幕禮致辭時指出，食品與傳統中醫藥融合不僅有助提升健康水平及改善疾病預防成效，促進新興產業發展，提升社會整體福祉。他又稱，國家政策強調預防醫學、健康老齡化、創新科技及中醫藥現代化的重要性，而香港亦正發展醫療健康和中醫藥產業。

浸會大學校長衞炳江透過視像方式發表開幕致辭。（大會提供）

香港科技園公司首席財務總監麥仕傑在開幕禮發表演說。（大會提供）

專家深入探討食品安全風險及科技監察

會議主題報告邀請到4位嘉賓，分享對食品安全及監察議題的看法。國際原子能機構糧食及農業核技術聯合中心食品安全和控制實驗室主管Christina Vlachou指出，現時市面上有不少摻偽食品，例如市面上約有4成的蜂蜜都是摻偽蜂蜜，商人可能在蜂蜜大量滲入高果糖玉米糖漿與大米糖漿這類廉價糖漿。由於這些廉價糖漿的糖分結構與天然蜂蜜非常相似，難以單靠肉眼和口感分辨，因此常被商人大量混入，令蜂蜜營養價值下降。

她提倡使用同位素、核技術與互補分析方法鑑別食品成份。利用同位素的特性找出化學性質相同、中子數不同的同一元素原子，以及利用核輻射（如射線或中子）穿透與激發物質的特性來偵測內部成分兩種方法，找出食物裏的粒子和物質，日後用作確認食物成份。

國際原子能機構科學與應用處的Christina Vlachou分享對食品安全的技術。（大會提供）

世界衛生組織全球傳統醫學研究、數據、可持續性與創新主管Geetha Krishnan Gopalakrishna Pillai亦指出，食物與醫療密不可分，不少食物都可以當作藥材使用，然而現代醫療體系未能充分發揮食物的藥用價值。他又指出我們要評估食物的特性，理解後運用，推動食物與醫療領域發展。

他認為，未來應將傳統醫學與現代科技結合，例如利用AI、影像識別等現代科技驗證草藥的效用，又強調若要做到藥食同源，是需要多方合作。

世界衛生組織全球傳統醫學中心傳統醫學研究、數據、可持續性與創新組主管Geetha Krishnan Gopalakrishna Pillai發表對食物與醫療的看法（大會提供）

浸大與萬寧合作推動醫療保健

在會議中，浸大與萬寧宣佈雙方合作推動醫療保健發展。浸大暫任首席創新總監劉樂庭與浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲，連同DFI零售集團萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌和DFI零售專業服務主管趙國亮進行合作啟動儀式，開發創新醫療產品以推動社區健康。

香港浸會大學與萬寧宣佈雙方合作推動醫療保健發展（大會提供）