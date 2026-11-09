八達通聯同Visa擴展二維碼網絡　亞太旅客可用外地錢包在港付款

八達通與Visa合作，進一步擴展二維碼支付在香港的覆蓋網絡。亞太區訪港旅客現可透過Visa Pay，於接受八達通二維碼掃碼支付的商戶以日常慣用的電子錢包付款，無須攜帶現金或下載本地支付應用程式。



支援多個海外電子錢包 商戶無須增添硬件

訪港旅客現可透過常用支付應用程式在港消費，現階段支援包括Hyundai Card、Woori Card、Samsung Card及VNPT Money，未來亦將陸續加入LINE Pay及Shinhan Card，所有交易均由Visa全球支付網絡處理。

現時使用商用版八達通應用程式的中小商戶，無須安裝額外硬件或更新系統，即可透過既有二維碼網絡接受亞太區旅客付款。是項計劃不適用於香港發行的Visa卡，付款認證機制由相關電子錢包發卡機構管理。

八達通擬明年拓海外支付場景便利用戶

八達通消費業務及產品部總監葉勁生表示，八達通一直致力讓市民及旅客的日常生活更加便利。他指出，來自亞太區的旅客只需使用日常慣用的電子錢包，即可在接受八達通二維碼的商戶即時付款，商戶亦能透過現有收款方案接收跨境支付。八達通期望於2027年進一步將服務擴展至海外支付場景，讓八達通銀包用戶於外遊時同樣能掃碼支付。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，旅客外遊期望沿用熟悉的支付方式，合作有助本地商戶把握旅遊經濟帶來的商機。旅遊發展局總幹事劉鎮漢表示，旅發局歡迎雙方合作，為香港提供多元化電子支付選擇，提升支付便捷度亦有助豐富旅客購物體驗，鞏固香港作為旅客友善旅遊目的地的形象。

Visa公布的消費者支付取態研究顯示，近三分之二受訪旅客在海外旅遊時傾向使用感應式或手機支付，反映電子支付正逐步取代現金成為跨境消費首選。