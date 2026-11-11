科大研亞洲首個自閉症AI平台　家長免費使用上載短片即獲評估報告

根據世界衛生組織數據，全球每100名兒童中便有一人罹患自閉症譜系障礙。然而，許多家庭面臨首次評估輪候時間長，錯失黃金治療期。以香港為例，兒童接受首次評估需輪候半年至一年，確診後的康復及訓練服務亦須等待至少一年。



科技大學今日（11日）發表亞洲首個一站式自閉症支援AI智能體「ASD Super Agent」，為自閉症家庭提供一站式支援平台。平台運用人工智能與多模態數據分析技術，協助家庭盡早發現自閉症病徵，家長只需上載一段3至5分鐘子女日常生活影片，系統即會作出評估並提供報告。



現時「ASD Super Agent」免費公開於公眾使用，用戶可以透過手機、平板以及網站使用，支援廣東話、英語及普通話語音互動。

「ASD Super Agent」研發團隊合照。科大數學系和工業工程及決策分析學系教授陳卡你（中）與科大跨學科學院跨學科自選課程研究生陳星澤（左）及科大工學院計算機科學及工程學系研究生王銜飛（右）

利用科技及早判辨兒童是否患自閉症 非要取代專家

科大數學系及工業工程及決策分析學系教授陳卡你表示，研究團隊希望憑藉科大在AI、數據科學及跨學科研究方面的優勢，讓「ASD Super Agent」為家長和照顧者提供實用建議。他強調「ASD Super Agent」的出現並非是要取代專家及專業機構，而是希望利用科技幫助更多孩子獲得及時的介入治療，加強對特殊兒童的關懷。

為建立平台，研究團隊建立了一個涵蓋影像、姿態及行為資料的多模態自閉症數據庫，具備逾110萬條數據，為開發AI模型和自閉症研究奠定重要基礎，該模型在初步篩查測試中準確率（AUC值）達到0.92。

科大數學系及工業工程及決策分析學系教授陳卡你分享「ASD Super Agent」的創作理念

家長上載5分鐘日常短片 多模態AI即析肢體姿態生成報告

研發團隊指平台用法簡單，家長只需上傳一段3至5分鐘的兒童日常短片並提供基本資訊，系統便會生成詳細的評估及分析報告。報告將列出疑似有病徵風險的影片時間，並標記相關姿勢，供家長日後尋求專業評估時作參考。另外，家長亦可以文字或語音描述子女情況，系統亦同樣會生成詳細的報告給家長。

在私隱方面，研發團隊強調平台分析短片前會移除臉部及個人身份相關的資料，若用戶不同意研究團隊使用數據，資料均會隱私化並且不會上傳至後台雲端系統 。

上傳短片後，平台生成報告

整合20種國際介入模式 按不同需要度身訂造對策

除了早期風險篩查，「ASD Super Agent」還能因應個別需要，提供度身訂造建議。家長只需描述孩子日常的表現，例如社交溝通障礙、重複性刻板行為等，平台便會按照系統內20多種國際自閉症介入模式，以及本地治療師、特殊教育工作者及相關機構的建議，向用戶提供個人化介入方案。

另外，團隊表示平台的辨識精準度極高，而且報告每項建議都附有相關的文獻與參考資料，以助父母日後與專家交流，讓孩子在關鍵的黃金發展期內獲得及時的介入治療。

「ASD Super Agent」可以為兒童設置檔案，方便持續跟進進度

北京、深圳多家醫院已引入平台

陳卡你表示，現時北京、深圳的多家醫院已正在使用此AI平台，團隊將持續提升系統效能，擴大臨床驗證研究，繼續與不同的醫院及學校，希望推動自閉症支援服務的普及化與包容性，從而惠及香港。