PyCon HK本周末舉行　主席曾浚榳：AI是助力，非取代軟件開發者

PyCon Hong Kong（PyCon HK）將於本周六、日（14、15日）在香港專業教育學院（VTC）李惠利院校舉行第12屆大會，主題為「編程・連結・前行」，希望來自世界各地的Python社群相聚香港，交流技術與開源經驗，共同探索以人為本的AI發展。PyCon HK不設入場費，入場前在網上登記領取門票即可。



PyCon HK大會今年接獲逾110項發表申請，較去年增加一成，申請項目會由評審以創新潛力、專業性、啟發性等原則評分，最終挑選20組頂尖開發者單位在活動首日演講，分享研究成果。獲邀發表成果的開發者展示的項目涉及大型語言模型、生成式AI、網絡安全等專業編程範疇。



香港資訊科技學院（HKIIT）高級講師黃俊彥（左）、PyCon HK 籌委會主席曾浚榳（中）、PyCon HK 籌委會成員譚世華（右）分享有關PyCon HK 2026的内容。

Python社群應與AI合作 活動體現本地開源與Python社群交流

PyCon HK籌委會主席曾浚榳表示，活動期望突顯AI是專業軟件開發者的助力，而非取代開發者。他指出AI可以加速樣板程式碼、測試及原型製作，但系統設計、安全治理仍需要專業人士判斷把關。曾浚榳補充PyCon不只是一場技術會議，更是本地開源與Python社群的實踐平台

曾浚榳指活動首日主要內容為研討會，由本地及海外的20組頂尖單位發表研究成果。參加者亦可以參與「閃電演講」，在5分鐘内分享對Python的看法或提出新項目，以有限時間提出可以引發眾人思考的重要命題。翌日活動主題為「衝刺開發日」，參加者可按照自身能力及感興趣的開源項目，與其他參與者共同完成項目，互相交流並累積經驗。

PyCon HK 籌委會主席曾浚榳呼籲Python社群與AI要互相協助。

遊戲中加入編程任務 助學生了解Python

活動亦邀請到香港資訊科技學院高級講師黃俊彥，他表示活動為院校學生提供了一個珍貴的平台，讓學生與業界專家及科技企業人士交流，接觸Python與AI的科技最新應用，為日後投身職場做好準備。

另外，他亦分享自己最新的項目——「港域時空」，玩家可以遊走香港各地射擊敵人，每次遊玩期間都會不定時彈出「任務」，而「任務」的要求就是解釋編程難題，成功才可以繼續遊戲。這款射擊遊戲以學生為主要對象，設計初衷是透過玩樂學習及理解Python，提升學習興趣。他指出遊戲有高達2000個編程任務，而且每個學生都有不同的編程任務，答案亦不同。

香港資訊科技學院(HKIIT)高級講師黃俊彥分享遊戲設計過程。

軟件開發者善用編程工具 助AI協助編碼

活動亦邀請到PyCon HK 籌委會成員、NVIDIA軟件工程師譚世華分享他對編程的看法。他指出軟件開發人員有需要理解不同編程語言的分別及重要性，例如Python與C++的相比，Python可以節省更多開發時間，開發過程亦較簡單。他又舉例，C++要用兩天完成的程式，Python可能只需要兩小時，不過C++構建的成品比Python會更仔細。

他亦指出，雖然AI發展迅速，但是扎實的編程基礎對專業的軟件開發人員很重要，開發人員需要真正理解基礎原理才可以正確引導AI。