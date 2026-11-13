WAIC HK全球啟新盛會12月再登科學園　料釋百億商機助AI企業出海

2026年「WAIC HONG KONG 全球啟新盛會」（官方亦稱 2027 WAIC UP! 啟新盛會）將於2026年12月10至11日於科學園舉行，這是繼今年 1 月在香港首辦後，年內第二度落地香港科學園。大會估計兩日活動可吸引超過5000名專業人士參加。今次全球啟新盛會主題是「Open to More」，希望透過AI發掘更多可能，並以香港為國際窗口，依託自身全球人工智能資源，共同打破AI產業與市場邊界，帶來更多技術、場景、資本、夥伴、市場和更多可能。



「WAIC UP！全球啟新盛會」今年12月再度在科學園舉行。（香港科技園公司圖片）

香港有什麼AI機會？

WAIC 全球啟新盛會再次在香港舉行，大會認為香港能為全球AI產業打開五大核心可能。首先在「開維拓界」層面，活動匯聚60多個專業領域，包括代理式人工智能（Agentic AI）、物理AI、生物醫藥、具身智能、算力與能源、先進製造及移動智能體等前沿發展方向。

其次在「解鎖商機」方面，現場將釋放高達100億元人民幣的龐大採購需求，精準覆蓋跨境數據、人工智能生成內容（AIGC）、金融科技、城市更新及影視創意等多元應用場景；再者，可以直通資本，預計會有逾50創新項目對接全球資本；而且亦可以拓展人脈，大會估算會有超過四成的高層人士、企業管理者、R&D公司會出席會議；最後，會有超過5000多名來自全球的業界人士參與，推進跨境合作。大會亦推薦AI企業、商業領袖、金融機構與投資人、科研人員、跨國企業及青年人才參與，互相交流經驗與想法。

2027年「WAIC UP！全球啟新盛會」於12月10至11日於科學園舉行，大會主題是「OPEN TO MORE」。

兩日全球啟新盛會論壇議程是什麼？

活動分為兩日，首日以「 Open to Vision 」為主題，邀請國際專家共同探討算力能源、Agentic AI、物理AI等技術與應用的發展趨勢。

首日論壇議程 時間 論壇環節 上午 （洞見 · AI趨勢） 1. 開幕式 2. 主題演講 下午 （硬核 · 技術前沿） 1. 計算、能源與實體基礎設施 2. 機器人與手機智能體 3. 大模型與Agentic AI

次日探討主題是「Open to Value」，以一線企業實戰經驗，拆解AI產業和出海所遇到情況。

次日論壇議程 時間 論壇環節 上午 （智變 · 賦能產業 ） 1. AI4S：生物醫藥與新材料 2. 先進製造 下午 （破浪 · 全球生態） 1. 從香港出發搭建全球生態網絡 2. 實戰案例與增長路徑

會場亦設有專場交流環節，以「Connect」、「Gravity」、「Future Tech」及「Young」為題設立分享會，讓不同業界人士分享行内如何運用AI，並互相交流認識。

WAIC Connect 1. AI與城市更新創新對接會 2. AI與跨境數據應用創新對接會 3. AI與Art創新對接會 WAIC Gravity 1. 無界智航：AI實戰出海專場 WAIC Future Tech 1. 科技企業赴港上市交流準備專場 WAIC Young 1. 人才Meet Up夜場

今年初，WAIC全球啟新盛會曾於香港科學園舉行。（網上圖片）

WAIC HK全球啟新盛會有什麼特色活動？

兩日活動設有6大的特色活動，讓在場人士可以多元感受科技發展。

一、 香港創新產業參觀：遊走園區、機構及校園

二、戶外開放舞台：創業路演與創辦人沙龍

三、 WAIC UP!未來港 · 機器人主題展：機器人會表演詠春拳、格鬥、書法、烹飪

四、WAIC UP!人機體驗跑：人型機器人領跑，賽間互動

五、WAIC UP! AI 短片 國際院校邀請賽展映：回應人與技術、人與城市、人與人，以及共同面對的未來

六、WAIC UP! 上海三聯快閃文創書店：科技與人文對話的沉浸場景

WAIC HK全球啟新盛會有什麼展區？

大會另外亦設有三個展區，分別是「全球夥伴展區」展示全球合作夥伴及國際創新成果展示；「創新引力展區」為正在成長企業及院校打造展示合作舞台；「WAIC生態展區」探索人工智能大會的產業生態及創新應用。

WAIC HK全球啟新盛會有哪些門票選擇？

「WAIC HONG KONG 全球啟新盛會」門票即日起公開發售，兩日套票為5,980人民幣（約7,043港幣）。 門票分兩日套票、單人套票及團票。