理大航空航天高研院發展太空先進衛星　趙汝恒：連結國際重要樞紐

理工大學公布理大航空航天高等研究院（PARA）科研發展布局，將持續聚焦深空探測、大飛機、低空經濟等重點領域。未來將涵蓋太空先進衛星與載荷、太空與極端環境健康、太空算力、太空治理、航空先進材料及先進推進技術，推動航空航天領域跨學科創新與技術突破。



理大高級副校長（研究及創新）、PARA暫任院長趙汝恒表示，成立PARA是大學進一步強化以高等研究院為重要支柱的科研架構，PARA不僅是理大航空航天科研的重要平台，更成為連結香港、國家及國際科研力量和產業的重要樞紐，以科研創新為國家和香港的航空航天科技與產業發展作出貢獻。



理大深空探測研究中心副主任趙奇（左1）、中國商飛─理工大學大飛機研究院院長溫志湧（左2）、理大副校長（研究）李向東（左3）、理大高級副校長（研究及創新 趙汝恒（左4）、理大航空航天高等研究院執行院長于宏宇（右3）、理大低空經濟研究中心主任陳文華（右2）、中科院太空製造技術聯合研究中心主任溫燮文（右1）合照

理大高級副校長（研究及創新） 趙汝恒分享設立PARA的重要性

深空探測研究中心 研發拍攝月貌全景影像系統

PARA旗下設有四個研究單位，目標是希望在學術、產業、社會及全球作出貢獻。

持續深空探測研究中心（RCDSE），致力推動太空探索，並為月球與火星探測任務研究關鍵的工具與載荷。理大深空探測研究中心副主任、土木及環境工程學系副教授趙奇指出，現時中心正在進行多項研究與系統。

例如「相機指向機構系統」負責拍攝月貌全景影像，這系統用於國家探月工程二期「嫦娥三號」及「嫦娥四號」落月探索工程，也是自國家2007年開展探月工程以來，首次使用香港研發和製造的精密太空儀器。另外中心亦研發用於中國首個火星著陸探測任務「天文一號」的著陸監測系統，用於監察著陸平台熄火後初始狀態中的火星車桅杆、太陽翼展開、車輪抬升等過程。另外，趙奇亦提到中心實驗室先後獲得了探月與航太工程中心發放的多批月球樣本，目前中心正積極開展創新性研究。

理大深空探測研究中心副主任、土木及環境工程學系副教授趙奇，分享中心研究

提升商用飛機能力 AI有望偵測亂流

中國商飛—香港理工大學大飛機研究院（RILA）亦是PARA旗下的研究單位，四大研究方向，分別是智能設計、精密加工與製造、運行與維護及人工智能。理工大學大飛機研究院院長、航空及民航工程學系航空工程講座教授溫志湧透露，最新研究是希望利用人工智能偵測亂流，使飛機可以更安全飛過亂流區。

中國商飛─香港理工大學大飛機研究院院長、航空及民航工程學系航空工程講座教授溫志湧分享最新研究

無人機自主分析降迫降 保障地面公衆安全

另外，理大亦於近年設立低空研究中心（RCLAE），中心主任、航空及民航工程學系系主任兼機械人與自主系統講座教授陳文華，指香港發展低空經濟需要物流交通、城市規劃、土地測量等單位合作。

他又指，無人機有可能失控，因此中心研發「自主迫降系統」，無人機先會探測迫降場地並規劃無人機安全降落。

理大低空經濟研究中心主任、航空及民航工程學系系主任兼機械人與自主系統講座教授陳文華表示發展低空經濟需多方合作

在太空3D打印

近年理大與中國科學院保持緊密的科研與學術合作，例如在今年7月與中科院空間應用工程與技術中心（CSU）聯合獲批來自「嫦娥五號」及「嫦娥六號」第11批月球科學樣本，共2.8克。另外，亦在參與建設中國首個太空站使用太空中3D打印製造有效載荷，提供核心耐空間環境複合材料。現時，中心正在研究太空產品可返回飛船及空間站綜合製造擴展倉。

香港理工大學─中科院太空製造技術聯合研究中心主任、工業及系統工程學系副教授溫燮文，分享現時研究

PARA助力國家太空科技發展 培育新一代科研人才

對於PARA未來發展，PARA執行院長、機械工程學系教授于宏宇表示他們將積極推動關鍵技術突破和科研成果𨍭化，拓展與國家及國際科研和產業夥伴合作，並培育新一代航空航天科研人才，讓理大的科研成果產生更廣泛影響，助力國家太空科技發展。