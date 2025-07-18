牛仔布手袋熱門度不輸真皮袋！$800起CELINE、LOEWE等易搭款推薦

牛仔布手袋推薦2025｜繼Y2K的熱潮，再經歷沉穩莊重的美德拉和老錢風，近幾季的時尚不難發現對中性的重視，設計較隨性和具線條感，當中由第二次世界大戰興起的牛仔布，更重投各位的懷抱。

除了牛仔服飾單品，近年不少品牌都推出牛仔布手袋，而且部分價錢更高於真皮，足見受歡迎程度。以下介紹13款2025年好看易襯的牛仔布手袋，可打造出不同感覺的街頭時尚。



牛仔布手袋推薦1. CELINE Teen TRIOMPHE飾釘牛仔布及牛皮革索繩手袋 HK$13,000

深受不少年輕人喜愛的CELINE，將可愛的牛仔水桶袋，結合品牌經典的設計：以凱旋門標誌飾面，以及濃郁的深藍及焦糖啡色，充滿法式優雅的悠閒時尚。

牛仔布手袋推薦2025｜CELINE Teen TRIOMPHE飾釘牛仔布及牛皮革索繩手袋 (CELINE官網)

牛仔布手袋推薦2. Louis Vuitton Speedy 25 Bandoulière HK$24,700

經典易襯的款式，加上今年重括East-West設計的潮流，相信手袋會受歡迎。結合標誌性Damier Denim 3D棉質帆布與運動風Speedy 25 Bandoulière手袋外形，展現出時尚魅力，加上特別的洗水處理，讓棋盤格紋更為立體顯眼。

牛仔布手袋推薦2025｜Louis Vuitton Speedy 25 Bandoulière (品牌官網)

牛仔布手袋推薦3. COACH Martin Kim 工作風托特手袋 HK$2,950

當美式休閒遇上韓式工業風格！COACH早前與韓國人氣品牌Martin Kim聯乘，以現代視角和Y2K文化注入街頭服飾，並將經典Cargo托特手袋重新演繹，結合牛仔布和小牛皮製作，同時運用不同標誌字體作圖案，展示出兩個品牌的不同風格，而且顯得和諧和具層次玩味。

牛仔布手袋推薦2025｜COACH Martin Kim 工作風托特手袋 (COACH提供)

牛仔布手袋推薦4. CHANEL 25 Medium Handbag

與Dua Lipa和Jennie同款！全新設計的CHANEL 25手袋，採用隨性和優雅的設計，可以側揹更顯舒適感覺，加上抽繩方式的金屬皮帶，締造時尚魅力，再綴以雙C金屬扣，帶有高級精緻的感覺。

牛仔布手袋推薦2025｜CHANEL 25 Medium Handbag (品牌官網)

牛仔布手袋推薦5. American Vintage Tote Bag Yopday HK$900

從今年的時裝周可見，不少人開始轉用大袋，款式較為實用，而且能夠修飾身形。這款大袋色調較深，加上稍微的洗水設計，更顯出質感，予人中性型格的魅力。袋身偏大，因此收納量一定超多，非常實用方便。

牛仔布手袋推薦2025｜American Vintage Tote Bag Yopday (American Vintage官網)

牛仔布手袋推薦6. Balenciaga Women’s Crush Medium Chain Bag Quilted Denim in Blue HK$24,000

近年不少品牌手袋，都會強調曲線美學，而這款在2022年冬季面世的Balenciaga的Crush手袋，轉以藍色牛仔布的材質，配合斜紋縫線，打造出微皺褶的優雅感，而稍為的膨脹感，亦添可愛味道。銀色鏈帶以紐紋設計，以提升復古搖滾感覺，足以看出品牌對細節的重視。

牛仔布手袋推薦2025｜Balenciaga Women’s Crush Medium Chain Bag Quilted Denim in Blue (Balenciaga官網)

牛仔布手袋推薦推薦7. Dior Saddle 馬鞍袋連肩帶 HK$35,000

經典設計和圖案，搭以時尚元素色素和質感，這款新袋由韓國大勢女團Newjeans成員Haerin最新演繹，以牛仔造型展現出青春洋溢的一面。手袋以Denim Dior Oblique緹花製成，帶有不規則石洗效果，展現出獨特的漸變活力，而可拆卸的幼身肩帶，更可締造不同的時尚魅力。

牛仔布手袋推薦2025｜Dior Saddle 馬鞍袋連肩帶 (品牌提供)

牛仔布手袋推薦8. FENDI 鏈帶皮夾Baguette HK$12,800

以經典的Baguette WOC款式，配搭藍色牛仔布效果，飾有翻蓋和FF鉤扣。手袋可以擺放簡單物品，內部隔層設有6個卡夾，以及兩款肩帶，包括可調式皮革肩帶及可拆卸細鏈肩帶，能夠打造不同造型風格。

牛仔布手袋推薦2025｜FENDI 鏈帶皮夾Baguette (品牌提供)

牛仔布手袋推薦9. Louis Vuitton Side Trunk MM HK$33,500

以獨特的漂染效果重塑2005年的Monogram Denim圖案，配搭最新的Side Trunk MM手袋設計，展現出現代優雅美學。飾有淺金色的硬箱護角金屬件，與皮革飾邊展現出和諧的明亮感覺，綴以標誌性的S-lock鎖扣，締造華麗的日常氛圍。

牛仔布手袋推薦2025｜Louis Vuitton Side Trunk MM (品牌提供)

牛仔布手袋推薦10. Marithé François Girbaud Classic Logo Big Shopper Bag #Light Blue

大型簡約的設計，可以擺放大量物品，裡面亦設隔層擺放小物和卡片，是個方便的款式。袋前印有白色標誌，容易襯搭不同造型，締造多個時尚打扮。

牛仔布手袋推薦2025｜Marithé François Girbaud Classic Logo Big Shopper Bag #Light Blue (品牌提供)

牛仔布手袋推薦11. Matin Kim Matin Washed Denim Mini Hobo Bag in Blue 138,000韓圜（約782港元）

連i-dle成員曺薇娟都喜歡的款式，採用流暢的hobo輪廓設計，並使用布帶和金屬扣，打造出中性型格的街頭時尚。手袋前方設有拉鏈位置，裡內亦有個暗格，方便擺放和整理卡片和紙條。

牛仔布手袋推薦2025｜Matin Kim Matin Washed Denim Mini Hobo Bag in Blue (IG@noodle.zip)

牛仔布手袋推薦12. Stella McCartney Logo Denim Bouclé Crossbody Shoulder Bag HK$8,900

以清新年輕的天藍色，加入毛茸設計，締造出舒適療癒的感覺。手袋特別以和諧的啡色，縫上經典logo，加上邊沿位置的修飾，展現出高級感氛圍，可以襯搭連身裙，散開甜美和悠閒的氛圍。

牛仔布手袋推薦2025｜Stella McCartney Logo Denim Bouclé Crossbody Shoulder Bag (品牌官網)

牛仔布手袋推薦13. Miu Miu Beau 牛仔布手袋 HK$26,300

今季流行East-West手袋，這款以深藍和啡色的配搭，締造出日常的學院風格，加上經典標誌置中，展現出精緻魅力。手袋容量算大，可擺放不同的隨身物品，並採用長手抦設計，可以側揹或手提，非常方便。

牛仔布手袋推薦2025｜Miu Miu Beau 牛仔布手袋 (品牌官網)

▼▼▼ 2024年也有不少牛仔手袋款式，現在一起回顧一下吧！▼▼▼

牛仔布手袋推薦2024｜CHANEL Hobo Handbag Washed Denim & Gold-Tone Metal Blue HK$40,200

CHANEL的牛仔手袋款，有時比皮革款更難求！這個手袋更以流暢的圓角，締造甜美感覺，結合金屬鏈帶及雙C標誌，展現出復古奢華感覺。牛仔布特別經過漸變的洗水處理，配合格紋縫線，締造品牌獨有的魅力，而前方的小口袋，看來有點像「百寶袋」，感覺非常可愛。

牛仔布手袋推薦2024｜CHANEL Hobo Handbag Washed Denim & Gold-Tone Metal Blue (CHANEL官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Dior Lady D-Joy 藍色大型藤格紋圖案牛仔布中碼手袋 HK$39,500

最新的Lady Dior款式之一，將經典設計拉長，成為D-Joy的外形，展現出細長的可愛感。這次更加特別配搭天藍色的牛仔布，感覺柔和優雅，甚有小公主的感覺。

牛仔布手袋推薦2024｜Dior Lady D-Joy 藍色大型藤格紋圖案牛仔布中碼手袋 (Dior官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Givenchy Medium Voyou Chain bag in washed denim HK$20,500

以簡約舒膏魅力大受歡迎的Voyou手袋，亦換上牛仔布，並以洗水效果，展現出不一樣的時尚魅力。手袋容量算大，而且梯形袋身，亦能提升對大袋的安全感，加上可調教長短的銀色鏈帶，締造出悠閒中性的街頭時尚。

牛仔布手袋推薦｜Givenchy Medium Voyou Chain bag in washed denim (品牌官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Tory Burch Small Fleming Soft Denim Convertible Shoulder Bag HK$5,950

Tory Burch手袋內有著多個隔層，方便擺放和整理各種隨身物品，非常適合日常出門時用。手袋以格紋牛仔布包裹，利用線條帶出簡約細緻感，上面更縫有品牌標誌，展現出獨特玩味，而牛仔布鏈帶，更增添幾分優雅隨性的氛圍。

牛仔布手袋推薦｜Tory Burch Small Fleming Soft Denim Convertible Shoulder Bag (品牌官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Valextra Tote Bag Denim Stripe Large HK$20,400

擁有逾80年歷史的米蘭品牌，設計傾向Quiet Luxury美學。這款手袋以實用性為主，配搭間紋設計，以及標誌性皮革口袋，展現出低調的奢華，加上袋身以較傾斜的梯形為主，看來更為柔和和優雅。

牛仔布手袋推薦｜Valextra Tote Bag Denim Stripe Large (Valextra官網)

牛仔布手袋推薦2024｜DIESEL 1DR-Iconic Shoulder Bag in Denim and Crystals US$1,150（約HK$8,957）

近年深受年輕人喜愛的品牌，手袋亦為經其設計，搭以牛仔和流蘇，展現出隨性魅力，亦加入水晶點綴，締造華麗和閃亮的感覺。手袋可擺放一般隨身物，設有兩個隔層及卡片位，大為提升便利度。

牛仔布手袋推薦｜DIESEL 1DR-Iconic Shoulder Bag in Denim and Crystals (DIESEL官網)

牛仔布手袋推薦2024｜LONGCHAMP Le Pliage Collection XS Belt Bag HK$1,250

大部分女生的衣櫥裡，都會有LONGCHAMP的帆布袋，而這款一貫示來的外型，綴以馬術騎師的輪廓圖案，散發活力動感。手袋以小腰包設計，可以斜揹展示隨性，非常適合日常的悠閒穿搭。

牛仔布手袋推薦2024｜LONGCHAMP Le Pliage Collection XS Belt Bag (LONGCHAMP官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Michael Kors Empire Medium Frayed Denim Chain-Link Pochette HK$2,600

設計俐落整齊的Michael Kors，也有牛仔布手袋的款式，以簡單方便的腋下袋設計，糅合牛仔、碎布和金屬元素，締造出復古搖滾的味道，而整齊的格紋圖案，更顯出優雅感，不妨配搭迷你裙，打造可鹽可甜的魅力。

牛仔布手袋推薦2024｜Michael Kors Empire Medium Frayed Denim Chain-Link Pochette (Michael Kors官網)

牛仔布手袋推薦2024｜COACH Willow Tote HK$3,950

簡單經典的手袋款，或是日常穿搭的優雅之選。COACH手袋一向予人中性魅力，不論男女都可配搭。這款亦是一樣，底部呈長方形，袋側則疊住縫起，搭以經典的橙黃色縫線，打造出簡練的魅力。

牛仔布手袋推薦2024｜COACH Willow Tote (COACH官網)

牛仔布手袋推薦2024｜FENDI Fendigraphy 小型淺藍色牛仔布手袋 HK$20,500

品牌其中一款標誌手袋，便是Fendigraphy，以可愛圓滑的Hobo外形，配搭短手帶，手攜時盡顯甜美活力。而底部的橫線和金屬標誌，更顯低調的奢華魅力。手袋在牛仔布上，印上滿版的FENDI Mirror主題圖案，感覺充滿復古氛圍。

牛仔布手袋推薦2024｜FENDI Fendigraphy 小型淺藍色牛仔布手袋 (FENDI官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Gucci Ophidia GG 小型肩揹袋 HK$16,700

今季Gucci為Ophidia帶來創新演變，特別引入全新物料，以淡綠色的GG牛仔布製成。手袋予人清新柔和的氣息，無論印花圖案、鏈帶和金屬標誌，都帶有啞緻感覺，更顯出低調知性的魅力，是個非常有少女感的款式。

牛仔布手袋推薦2024｜Gucci Ophidia GG 小型肩揹袋 (Gucci官網)

牛仔布手袋推薦2024｜Louis Vuitton Nano Speedy HK$20,700

手袋設計經典時尚，並在前方配有散子包，感覺更為實用和時尚魅力。牛仔布使用有機棉製作，經過石洗處理，連帶monogram也有柔焦感覺，可以平衡粗獷感覺，打造出甜辣mix的悠閒風格。

牛仔布手袋推薦｜Louis Vuitton Nano Speedy (Louis Vuitton官網)

牛仔布手袋推薦2024｜LOEWE Goya Pufferin Pleated Washed Denim HK$33,550

今季依然流行膨脹和舒適元素，LOEWE手袋便利用洗水和縫紉，締造出立體感覺，加上銀色金屬標誌，打造出悠閒感覺，而且非常易襯。手袋設有鏈帶及皮革帶，能夠塑造出不同造型和風格。