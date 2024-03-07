巴黎時裝周8大Hermès、CHANEL焦點手袋：不要肩帶！手挽更有氣勢

巴黎時裝周2024｜各大品牌於巴黎時裝周展示的新手袋，不知你們最關注哪一款？繼米蘭時裝周的手袋盤點，現時再整理出巴黎時裝周的精華，可見手袋漸趨實用功能，回到大袋的熱潮。也有著不少「剛好可放iPad」的中型手袋，上方都加設手柄，讓人轉用手提或手抓的方式，實行「free your shoulder」，以減輕肩膊上的重擔，並且增添隨性和氣勢。



米蘭時裝周7大重點手袋！小廢包不再主流、GUCCI揭示半月手袋熱潮

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋1. Hermès 信封袋回歸！

Hermès今個秋冬系列較穩打穩札，無論色調或設計，都是百搭耐用，盡顯老錢風（Old Money）的魅力。在多個時裝秀中，可見模特兒們都不再用肩帶，反而多了很多手提的設計，如Hermès的信封袋，設計簡約，並綴以成熟性感的酒紅色，看來優雅隨性。此外，CHANEL同樣在時裝秀中展示信封袋，似乎兩大時尚巨頭都展望著它的回歸！

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋1. Hermès (Hermès提供)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋2. CHANEL 三文魚色Classic Flap

如上一篇文所述，CHANEL將推出一系列的三文魚色手袋，Classic Flap亦是其一。這色調帶有粉嫩舒適的魅力，同時散發陽光活力氣息，結合經典設計，迎來新時代的時尚魅力。

CHANEL 2024秋冬5重點造型：三文魚色經典袋、闊邊帽向創辦人致敬

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋2. CHANEL (CHANEL提供)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋3. Dior 幸運星超可愛

靈感取自1967年的Miss Dior系列，因此造型手袋都甚具60年代的簡練線條感，當中這款結合3D織紋圖案，既甜美又具層次。除了強調60年代的Miss Dior標誌，也有幸運星的設計，展現出復古華麗氣場，如這手袋便以金色幸運星圖案的吊飾，配搭鎖頭打過趣味。

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋3. Dior (Dior提供)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋4. Louis Vuitton 新興「塌下來手袋」

在LV時裝秀上的焦點，部分落在為品牌走秀的韓國男團Stray Kids成員Felix身上，手上手袋也不其然吸引目光，看來就像個「塌下的行李箱」，開口位置展現出流暢的曲線弧度，甚具時尚玩味。LV近日新推出的手袋，都充滿「塌下來」的美學，官網上不難發現多個款式手袋，都呈hobo般的弧度，而這次Felix手提的款式，為大型monogram的Side Trunk手袋。

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋4. Louis Vuitton (IG@louisvuitton)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋5. Givenchy 小圓袋

圓鼓鼓的球形手袋，可愛甜美感覺吸引不少支持者。相隔數年，這股熱潮捲土重來，Givenchy以圓形手袋設計，搭以空心的圓形金屬手柄，感覺高級時尚。

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋5. Givenchy (Givenchy提供)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋6. Valentino 手柄顯貴氣

之前大推桃紅色造型的Valentino，今次則選擇黑色，多分神秘型格的魅力。手袋特別以hobo設計，感覺優雅型格，特別在於手柄位置，加入品牌的大型標誌，既增添高級感，亦能當作手鈪和飾物，減輕雙手的沉悶感。

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋6. Valentino (Valentino提供)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋7. Chloé Hobo手袋依然吸引

同樣增設hobo手袋的Chloé，設計糅合民族風格，而手提位置亦加入金屬圓扣，展現出隨性和悠閒的時尚感覺。

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋7. Chloé (IG@chloe)

巴黎時裝周2024秋冬系列重點手袋8. Miu Miu 優雅大袋

Miu Miu也加入大袋的陣容！以帶學園風格的設計，糅合柔和的皺褶，帶有芭蕾舞般的優雅，打造出復古甜美感覺。