CELINE春夏手袋推薦Top 10　凱旋門Logo經典不敗　迷你背囊難抵抗

CELINE 無疑是當今是新生代女孩最愛的品牌！在今年 2024 春夏列中，品牌再次以經典凱旋門 Triomphe 符號打造出一款款膾炙人口的包款。



小編在這裡精選 10 款推薦，不管是喜歡大包的女孩，還是鍾情於迷你小包控的人，CELINE 已經準備好讓妳再次臣服！

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1. CELINE 柔軟牛皮革HELOISE CUIR TRIOMPHE手袋 - 淺石灰色

這款皮質半月包，以一只 Triomphe 壓印符號為點綴，並加以溫潤柔和的暖白色為基底，搭配上可調式的背帶，不管是要隨性的單肩背，還以休閒的斜誇方式做搭配都能很有味道。

2. CELINE 標誌印花及牛皮革小型CABAS手袋 - 米棕色

這款以防水塗層帆布打造的包款，運用吸睛的 Triomphe logo 呈現出老花的繁複圖紋，並搭配上焦糖色皮質緄邊裝飾，讓整體以細膩的質感呈現，搭配上中型的大小，能完美符合女孩日常的需求。

3. CELINE 亮面牛皮革CLAUDE肩揹袋 - 檸檬黃

窄長型的鏈帶包一直擁有一票擁護者，這款金釦鏈帶包，以充滿春夏的檸檬黃呈現，並搭配上較為粗獷的金色寬鏈帶，率性與優雅兼具的風格，完全能征服女孩的心。

4. CELINE 亮面牛皮革中型CELINE LOLA手袋 - 白中之白

這款帶有曲線的肩背包，以亮白色的皮質包身為主色調，再搭配上銀色的扣件，讓包款整體呈現出摩登當代的氣息。

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5. CELINE 標識印花及牛皮革中型TILLY手袋 - 黃褐色

延續老花風潮，這款腋下包運用最具代表性的防水帆布為材料，搭配上金扣裝飾讓整體充滿復古氣息，可調式的背帶設計，則可滿足不同服裝風格做穿搭。

6. CELINE 標誌印花中型VICTOIRE手袋 - 黃褐色

方正的包款總能帶給人都會成熟的氣息，這款 Triomphe 印花方包，自帶的復古氣質，讓包款整體擁有雋永迷人的氣息。

7. CELINE 通體TRIOMPHE牛仔布及牛皮革AVA手袋 - DENIM / SILVER

牛仔包款自帶的帥氣風格，讓女孩一上身就能很有個性！這次 CELINE 以更接近原色的丹寧面料呈現，搭配上身焦糖色的皮革，以及 logo 老花的點綴，讓包款耐看又百搭。

8. CELINE 標誌印花織物及牛皮革TEEN索繩手袋 - 純白色

這款迷你束口水桶包，以奶茶色的 Triomphe 帆布印花製作，加上皮革拼接的細節點綴，以及精巧可愛的尺寸，哪個女孩抗拒這款包的魅力。

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9. CELINE 標誌印花織物及牛皮革小型CABAS THAIS手袋 - 棕色

這款帆布提包，完美地跟上近期的流行趨勢，不僅擁有時髦的大包尺寸，同時還有吸睛的美拉德配色。

10. CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包 - 米棕色

小包控注意了！這款同樣運用 Triomphe 帆布印花所製作的迷你後背包，可愛度 100 分的外型，完美爆擊女孩的心臟！

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