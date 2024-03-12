GUCCI Ophidia牛仔手袋今夏必買！米色柔和優雅　GG Logo不退流行

Gucci 在 2024 年隨著新任設計師 Sabato De Sarno 的加入，迎來了全新的世代，簡約、摩登、精緻且實穿的風格，成為品牌的新意象。



在包袋上 Gucci 選擇保持經典，迎來春季之時，品牌以丹寧牛仔布為材質，並搭配上奶油色及粉彩綠兩種輕盈的色彩為題，搭配上標誌性的 GG logo 老花元素，準備好用年輕又不退流行的雋永風格抓住女孩的心。

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經典元素再升級

相比於過往強調復古、繁複的設計，「極簡」成為 Gucci 新的關鍵字，在 2024 春季全新的包袋設計上，品牌以生活感且日常的丹寧牛仔為面料，並透過特殊的緹花機以紗線做編織，讓品牌的 GG logo 以極微立體的形式呈現，色彩上除了有百搭的黑色外，同時亦還有奶油米、粉彩綠兩種帶有春天氣息的配色，讓女孩能在春季能有更多種穿搭的選擇，儂編在這裡整理出 5 款全新丹寧包款，想在年初購入新包的女孩，這張購物清單一定要存起來！

OPHIDIA GG大型手提袋 - 淺米色牛仔布

大包風潮強勢回歸！這款奶油配色的托特包，超大的容量可作為工作通勤的包款，內附的小袋則可便於收納分類使用，優雅又兼具實用性的設計，絕對能成為日常的好夥伴。

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OPHIDIA GG迷你手挽袋 - 淺米色牛仔布

貝殼廓形的包款，自帶的優柔樣貌，能賦予女孩好氣質，搭配上典雅的奶油色，不管是穿洋裝時做搭配，還是簡單的牛仔褲配白襯衫，這款包都能融入妳的穿搭裡。

OPHIDIA GG迷你手挽袋 - 淡綠色牛仔布

清爽的粉彩綠是 Gucci 在這個春天的重點色彩，這款以波士頓包形式呈現的款式，精巧的外型搭配吸睛的配色，絕對能成為穿搭的焦點！

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OPHIDIA GG小型肩揹袋 - 淡綠色牛仔布

腋下包仍然是近期最受歡迎包款！這款擁有雙背帶設計的款式，能藉由皮革、金屬兩種不同背帶的呈現方式，展現多種的穿搭風格。

OPHIDIA GG迷你肩揹袋 - 黑色及灰色牛仔布

黑色是最百搭的顏色，這款迷你小方包以率性金屬釦件為點綴，並搭配上仿舊的鏈帶設計，讓包款在容易上手的搭配之餘，還很有個性。

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